Edito : La rentrée des classes des Diables rouges

La cloche a sonné. Les petits Diables se sont précipités dans la cour de récréation pour ce jour de rentrée des classes. Ils étaient presque tous là, après des vacances inoubliables en Russie. Le petit Eden, le grand Thibaut et tous leurs copains de Moscou. Tous heureux de se retrouver. Manquaient juste à l’appel le petit Kevin ou encore Big Fella, détenteurs d’un certificat médical.

Même joie de se revoir, de retrouver le même instituteur, Monsieur Roberto. Sévère mais pas trop. Un pédagogue hors pair qui défend toujours ses élèves, même quand ils font des bêtises. Monsieur Roberto qui, en semaine, avait déjà fait faire quelques devoirs de vacances à ses protégés. Histoire de répéter rapidement leurs gammes, revoir les acquis et accueillir les petits nouveaux.

Fini la maternelle

Ah les nouveaux, sur qui on pose toujours le regard. Vont-ils s’acclimater à l’ambiance de la classe ? Vont-ils rester dans leur coin à la cour de récré ? Aiment-ils jouer aux mêmes jeux que les grands ? Pour Timothy, Birger, Hans et Leandro, fini la maternelle… désormais c’est la grande école ! Les 3 premiers ont tous réussi leur examen d’entrée. Ils ont même, parait-il, impressionné l’instituteur.

Premier de classe

En fait rien n’a changé depuis le Mondial. Le premier de classe reste Eden, ce petit génie des maths. C’est certain, le petit Hazard s’y connait en courbes sinusoïdales, en dribbles au carré. Avec son frangin Thorgan, pas besoin de calculette. On multiplie les plaisirs.

Le chef de bande a emmené dans son sillage le reste de la classe et notamment le petit Youri. Sourire de bambin mais déjà un costume d’adulte du foot. Comme d’hab, le grand Rom a planté son p’tit but. Comme d’hab le prof a demandé à Michy de venir au tableau après tout le monde. Mais Michy les maths il connaît. Il n’a pas fallu 10 minutes avant de résoudre l’équation de la défense écossaise. Equation à double inconnue... 10 buts en 20 sélections… Pour un footballeur ce 50% de réussite c’est mention TB, non ?

Allez… les petits… le premier devoir de la rentrée est parfait. La copie suivante est à rendre pour mardi soir. Leçon de "clapping" islandais au programme.