Edito de Vincent Langendries: "On s'est pris une fameuse "raclette" !"

Lucerne 18 novembre 2018… 22h20…coup de sifflet final. Les Diables sont terrassés.

Balayés, humiliés par une équipe suisse forcée de se pincer pour croire qu’elle ne rêve pas. Au pied des Alpes, l’ascension vers le "Final Four" s’est muée en chute libre… la cordée de Roberto Martinez était censée être solide mais elle s’est rompue et ce fut la dégringolade.

20h45. Flash-back. Assis en tribune pour assister à ce match présenté comme une finale, je ne peux qu’être confiant. Comme tous les Diables sans doute. Comme vous tous aussi. Un nul suffit… alors quand Thorgan plante son doublé après 17 minutes, le calcul est vite fait par tous les supporters de la "Nati". Il faudra "flinguer" Courtois 4 fois pour remporter le groupe et se qualifier. Impossible ! Unmöglich !

La Belgique joue bien, se balade presque au bord du Lac des Quatre Cantons. On imagine mal que l’on va droit au naufrage, à la noyade inattendue par cette fraiche soirée de novembre.

Quart d’heure maléfique

Puis vient ce penalty, léger, suivi 5 minutes plus tard par l’égalisation. Le stade et ses 15.000 supporters (excepté les 1.000 Belges) se met à y croire, à bouillonner. Tel un caquelon à fondue !

Le fromage suisse est en ébullition et il va nous rester sur l’estomac. Car juste avant de rentrer au vestiaire, troisième but et voilà le caquelon qui nous explose à la figure. Notre mi-temps fout le camp comme un bout de pain qui s’échappe de la pique à fondue pour se noyer inexorablement au fond de la marmite. Les Diables viennent de se prendre 3 buts en un quart d’heure soit autant que sur nos 7 derniers matchs.

C’est grave docteur ?

Et pourtant en ressortant des vestiaires, à 3-2, la qualif est toujours dans la poche. Mais les Diables n’ont pas le moral, pas le mental non plus apparemment. La suite c’est un cauchemar sous forme de camouflet.

Nous voilà KO ! Cinq buts encaissés comme autant d’uppercuts, ce n’était plus arrivé depuis notre défaite 5-0 en Espagne en 2009. Alors quoi ? C’est grave docteur Martinez ? Car quelques-uns à l’interview nous l’ont admis sans se débiner.

"On a failli mentalement", "Pas de sentiment de révolte", "Retour sur terre", "Faute professionnelle", "on s’est vus trop beaux". C’est donc d’un psy dont les Diables auraient besoin ?

Echec collectif et individuel et une certitude, les Diables sans véritable attaquant de pointe, sans point d’appui, ça marche moins bien. L'entrée tardive de Batshuayi n’y change pas grand-chose à l’analyse. Echec collectif et individuel aussi derrière. Boyata-Kompany-Alderweireld n’ont pu faire face à la furia helvète.

Et maintenant ?

La catastrophe de Lucerne est pourtant à relativiser. Ne vaut-il pas mieux qu’elle survienne aujourd’hui ? Comme un avertissement sans trop de frais avant le véritable objectif que sera l’Euro 2020. N’en demeure pas moins que cela fait tache sur ce bilan 2018 dont le point d’orgue restera le balcon d’un hôtel de ville dansant, après avoir fait virevolter le mondial de notre pétillance.

La Belgique aura disputé 17 matchs sur l’année civile 2018. Au boulier compteur : 13 victoires et 2 nuls à ne pas oublier et 2 défaites douloureuses (France et Suisse) dont il faudra se souvenir et se servir dans le futur.

Ce 18 novembre 2018, le pays de la raclette est devenu le pays de la raclée. Puisse celle-ci ne pas nous rester sur le bide trop longtemps. En guise de pastilles "Rennie", les qualifs de l’Euro nous attendent à partir de mars. Quatre mois pour nous aider à digérer la déception du soir. Quatre mois pour se remobiliser. J’ai déjà hâte d’y être, pas vous ?

Vincent Langendries, envoyé spécial qui n’a pas aimé la raclette de Lucerne.