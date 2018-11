Eden Hazard : "Thorgan est peut-être le seul qui a marqué des points en Suisse"

Menée 2-0, la Suisse est revenue de loin pour renverser la Belgique (5-2) et décrocher son billet pour les demi-finales de la Nations League. La Nati rejoint l'Angleterre et le Portugal, déjà qualifiés pour le Final Four. Les Diables rouges ont vécu leur pire soirée depuis l'arrivée de Roberto Martinez à la tête de l'équipe en 2016.

"Après le 0-2, on s’est dit qu’on allait gagner le match tranquillement. On a oublié les automatismes et les bases, c’est-à-dire bien défendre en équipe. On a pris 5 buts. Je pense que ce soir, on mérite de perdre. Tout n’est pas à jeter même si c’est vrai que la déception est là. Il faut réfléchir et continuer à travailler car on sait qu’en football, rien n’est acquis et que les prochains mois vont être importants dans nos clubs respectifs. Il faut surtout garder les pieds sur terre et gagner des matches dans le futur", a analysé Eden Hazard au micro de la RTBF.

Mais comment expliquer ce revirement de situation après le 0-2 ? "Dans le football, parfois il y a des choses qu’on a du mal à expliquer. La Suisse était dans un moment de folie. Les Suisses pouvaient essayer plein de choses, tout leur réussissait. On a manqué de présence dans les duels, de précision avec le ballon. On a manqué de tout ce qu’on manque quand on perd un match. Le plus important était de bien défendre. On ne l’a pas fait ce soir. Je pense que tout l’équipe doit se remettre en question", a souligné le n°10 de la Belgique.

La Belgique ne s’est-elle pas vue trop belle ? "Non, pas du tout, réplique Eden Hazard. On a des joueurs de qualité et des joueurs qui gardent aussi les pieds sur terre. Aujourd’hui, c’était juste un manque de sérieux après le très bon premier quart d’heure".

Dans la grisaille de Lucerne, un homme est quand même sorti du lot : Thorgan Hazard, auteur de deux splendides buts.

"Je suis content pour lui parce qu’il marque deux buts mais il aurait certainement préféré ne pas marquer aujourd’hui et gagner le match. Il a fait un bon match et il marque des points, c’est peut-être le seul aujourd’hui", a conclu le capitaine des Diables.