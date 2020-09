"Dumb and Dumber","garçons stupides" : Foden et Greenwood incendiés par la presse après leur frasque

Décidément, les temps sont durs pour la sélection anglaise. Après Harry Maguire, impliqué dans une bagarre à Mykonos, ce sont Mason Greenwood et Phil Foden qui sont pointés du doigts par les observateurs. Sélectionnés pour la première fois avec les Three Lions pour affronter l'Islande samedi, les deux pépites britanniques avaient décidé de fêter cet événement en invitant des femmes dans leur chambre.

Une décision qui est mal passée en ces temps de Covid et qui, malheureusement pour les joueurs, a été filmée. Résultat, Greenwood et Foden ont été exclus de la sélection anglaise et sont désormais incendiés par la presse. "Idiots" peut-on lire dans le Daily Express, "garçons stupides" titre le Daily Mail. Le Daily Star va même plus loin en les comparant à Dumb et Dumber, deux personnages de film pas reconnus pour leur intelligence.

"J’ai pris une mauvaise décision et mon comportement n’a pas répondu à ce qu’on attendait de moi" a tenté de se justifier Phil Foden, penaud.