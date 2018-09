Dries Mertens : "La pression ? oui mais plus de confiance aussi"

C'est un Dries Mertens souriant qui s'est présenté à notre micro. Après le Mondial et la 3ème place historique de la Belgique, il est conscient que nombreux sont ceux qui attendent les Diables rouges au tournant. "Plus de pression ? Oui mais plus de confiance aussi. Les autres équipes vont nous regarder autrement", confie-t-il.

Dries Mertens avoue que les joueurs n'ont plus trop évoqué la dernière Coupe du Monde en Russie. "On est déjà concentré sur la nouvelle saison en club et en équipe nationale. Ici, on va retrouver le rythme de deux matches par semaine. Tout le monde est ici avec l’ambition de faire à nouveau de belles choses", souligne-t-il.

Pas question de snober une Nations League plutôt énigmatique. "Je dois avouer qu'au début, on ne savait pas trop en quoi cela consistait mais on nous a bien expliqué ce que c'était et finalement, c'est une belle chose".

Avant de disputer le premier match de cette compétition en Islande le mardi 11 septembre, il y a un amical prévu ce vendredi à Hampden Park. "En Ecosse, on veut jouer notre football et on verra comment ils répondent", note-t-il. Et quand on lui signale qu'il sera le "petit" parmi les grands et costauds dans cette rencontre, il répond avec humour : "Moi le petit parmi les grands ? C’est l’histoire de ma vie (sourire). Pas de problème avec cela."

Le fait de se rendre à Glasgow le jour du match ne constitue pas un inconvénient pour Dries Mertens qui a confiance en la gestion du coach catalan.

Enfin, au sujet de sa situation à Naples où il est actuellement réserviste depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti en remplacement de Maurizio Sarri parti à Chelsea, il se montre plutôt confiant. "Je ne repars pas à zéro. Le coach m’aime bien et on a parlé ensemble de la situation. Honnêtement, je pense qu’en début de saison je n’étais pas prêt à jouer 90 minutes", a-t-il conclu.

Redevenir un titulaire indiscutable à Naples est évidemment un but pour lui. Cela devrait être le cas dans les prochaines semaines.