Le défenseur Arthur Theate s'est entrainé mardi avec les Diables Rouges en vue du Final Four en Nations League. Ce mercredi, à la veille de Belgique - France, il a été intégré à la sélection en vue du déplacement à Turin.

Jeudi soir, les Diables Rouges vont affronter l'équipe de France avec comme objectif la qualification pour la finale en Nations League. Roberto Martinez a décidé d'intégrer en dernière minute Arthur Theate à la sélection pour le Final Four disputé à Turin. C'est finalement Thorgan Hazard qui ne fera pas partie du voyage.

Repris avec les Espoirs, l'ancien défenseur du Standard de Liège et du KV Ostende, aujourd'hui à Bologne, en Serie A italienne, a participé à la séance d'entrainement de mardi avec les Diables Rouges.

Rappelons que la sélection belge pour ce match ne regorge pas d'éléments centraux défensifs. En effet, le sélectionneur fédéral n'a sélectionné que quatre joueurs dans ce secteur : Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Dedryck Boyata et Jason Denayer donc.

Le Final Four en Nations League est particulièrement prestigieux : en plus de la Belgique et de la France, le dernier carré a aussi été atteint par l'Espagne et l'Italie, championne d'Europe en titre.