Diables Rouges et Diablotins ont plu à Martinez : "Je veux une équipe toujours plus compétitive"

Les Diables Rouges, pourtant privés de plusieurs titulaires indiscutables (Thibaut Courtois, Eden Hazard, Romelu Lukaku...), n'ont pas fait dans le détail en s'imposant 5-1 face à l'Islande ce mardi soir dans un Stade Roi Baudouin dénué de spectateurs. De quoi satisfaire le sélectionneur national, Roberto Martinez, très content de la prestation de son onze inédit... et de son groupe tout entier depuis leurs retrouvailles à Tubize la semaine dernière.

"L'attitude du groupe m'a beaucoup plu, alors que nous ne nous étions plus regroupés depuis dix mois, a souligné Roberto Martinez au micro de la RTBF. Ce n'était pas évident ! Mais l'attitude a été très positive durant cette semaine : nous sommes d'abord allés chercher une très bonne victoire au Danemark, face à une très belle opposition, où nous avons su nous adapter et notamment miser sur le contre. Leandro Trossard et Jérémy Doku ont eu l'occasion d'y faire leurs débuts. Ces deux-là ont un avenir incroyable entre les mains ! Aujourd'hui, c'était au tour de Koen Casteels. On veut que cette équipe soit plus fournie et encore plus compétitive. Aujourd'hui, les U21 ont battu l'Allemagne 4-1, et plusieurs d'entre eux pourront à l'avenir apporter quelque chose aux Diables Rouges."