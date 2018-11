Deux "Allemands" dans la sélection russe

Deux "Allemands", l'ex-défenseur de Schalke 04 Roman Neustadter (Fenerbahce), et l'ex-milieu de terrain de Cologne Konstantin Rausch (Dynamo Moscou), figurent parmi les vingt-six joueurs russes présélectionnés lundi par Stanislav Cherchesov en vue du match amical du 15 novembre à Leipzig contre l'Allemagne, et du 20 à Solna contre la Suède, comptant pour la 4e journée de la poule 2 du Groupe B de la Ligue des Nations de football.

Tous deux avaient sollicité et obtenu la nationalité russe dans l'espoir de disputer le mondial.

Mais leur rêve ne s'était pas réalisé.

Ils figuraient en effet parmi les cinq "recalés" de la liste initiale de 28 joueurs.

Une victoire en Suède pourrait être synonyme de montée dans le Groupe A pour la Russie, qui possède quatre points d'avance (7-3) sur la Turquie, et six sur la Suède, avant le choc Turquie - Suède du 17 novembre à Eskisehir.

La préparation de l'équipe russe débutera lundi prochain à Novogorsk.

Le milieu de terrain de Valence Denis Cheryshev, auteur de quatre buts au Mondial et récemment suspecté de dopage, puis blanchi, figure également dans la sélection, tout comme le prodige de Monaco Alexander Golovin, les frères jumeaux du Lokomotiv Moscou Alekseï et Anton Miranchuk, et l'attaquant du Zenith Artem Dzyuba.