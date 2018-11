Dendoncker et Januzaj de retour chez les Diables, Lukaku douteux, Fellaini absent de la sélection

Aux forfaits déjà actés en octobre dernier ( Jan Vertonghen (cheville), Kevin De Bruyne (lésion des ligaments du genou gauche), Mousa Dembélé (cheville) et Christian Benteke (genou)) est venu s'ajouter celui de Thomas Vermaelen (ischios-jambiers) qui était sorti blessé lors de la dernière rencontre entre la Belgique et la Suisse à Bruxelles.

Dendoncker mais pas ... Fellaini

Leander Dendoncker, Adnan Januzaj et Marouane Fellaini - © Belga

Par rapport à la dernière sélection, Thomas Vermaelen, Leandro Trossard et … Marouane Fellaini disparaissent. Et ce, malgré le fait que le médian belge de Manchester United a effectué une montée au jeu remarquée avec les Red Devils à la Juventus mardi soir. Cela dit, lors des deux derniers rassemblements, Big Mo n’a pas été apte à jouer.

"Marouane est sur le retour et il a participé à la victoire à la Juve. Vu la nature de la blessure, il est préférable qu'il soit complètement rétabli et qu'il puisse jouer 90 minutes", a confié Roberto Martinez bien conscient qu'il y a déjà plusieurs joueurs qui ne sont pas à 100% dans son noyau.

On note enfin deux retours : ceux d’Adnan Januzaj (qui a retrouvé les terrains il y a une semaine avec la Real Sociedad, pour la première fois depuis le Mondial) et de Leander Dendoncker malgré son temps de jeu plus que famélique à Wolverhampton.

"Le mois de novembre est un mois difficile. Certains joueurs ont beaucoup joué et ne sont pas toujours au top sur le plan physique. Adnan Januzaj revient, lui, de blessure et il est fit. Il a disputé un très bon match contre Séville. Il peut nous être utile et est prêt à revenir. Au sujet de Leander Dendoncker, j'ai eu un très bon dialogue avec lui. Ce sera un rassemblement très court. Il peut nous apporter son savoir-faire-faire et sa polyvalence. C'est difficile d'amener de nouveaux joueurs dans un camp aussi court, nous avons besoin de joueurs familiers. Et lui peut jouer à différentes positions", a justifié le coach espagnol.

Enfin, pour le choix du nouveau T2 qui doit remplacer Thierry Henry parti à l'AS Monaco, il n'y a pas d'urgence. "Il y a un processus en cours. On verra en mars pour introduire un nouveau membre dans le staff", a conclu Roberto Martinez.

L'Ecossais Shaun Maloney va donc momentanément monter d'un cran et sera aux côtés de Martinez à l'occasion des deux derniers matches des Belges en 2018.