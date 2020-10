Croatie - France : "On les a presque eus !", peste Zlatko Dalic

Respectivement vainqueurs en Croatie (1-2) et contre la Suède (3-0), la France et le Portugal continuent de se mener un duel de haute lutte dans le Groupe 3 de la Ligue A, dont ils occupent la tête à égalité de points.

Bien qu'ayant longtemps mené, de l'ouverture du score par Antoine Griezmann (8') à l'égalisation croate par Nikola Vlasic (64'), la France a dû attendre les dernières minutes pour s'imposer grâce à Kylian Mbappé (79').

"Je félicite les garçons qui ont tout donné même si malheureusement nous avons perdu. On les a presque eus !, a pesté Zlatko Dalic, le sélectionneur de la Croatie. Mais au final ils nous marquent un but. On joue contre une équipe qui vaut un milliard d'euros, et qui punit chaque erreur. La Croatie est en train de former une nouvelle équipe, je me prépare pour les qualifications au prochain Mondial et pour l'Euro. Duje Caleta-Car remplaçant ? Il a joué avec Marseille le dimanche, puis deux fois avec nous sur les deux derniers matches, je ne pouvais pas l'épuiser. Je suis en train d'élargir le groupe, on verra après novembre. On a beaucoup mieux joué qu'en septembre, en battant la Suisse et la Suède. Et ce soir je pense qu'on a fait une très bonne deuxième période, le public nous l'a d'ailleurs montré, en appréciant je pense."