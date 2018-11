Courtois veut battre la Suisse : "Il y a la première place au classement FIFA"

Thibaut Courtois n’a pas eu beaucoup de travail dans la rencontre qui opposait la Belgique à l’Islande ce jeudi en Ligue des Nations (2-0).



Mais le gardien a assuré quand il fallait dans ce match, une satisfaction pour le gardien du Real Madrid. "Oui je crois quand même que l’arrêt que j’ai fait à 1-0 est un bon arrêt. Il est décisif. En plus c’est plus difficile parce qu’il fait froid, il faut être concentré même quand on n'a pas beaucoup de boulot."

L'Islande a une nouvelle fois joué avec ses forces: "Ils ont joué à cinq derrière et trois milieux juste devant. C’était un bloc de huit très difficile à bousculer. On a essayé de trouver l’espace. En première mi-temps ce n’était pas facile mais le coach a dit qu’il fallait rester calme. Je crois qu'on y est parvenu. Et puis Thomas a fait une belle passe dans le dos, qui la met bien à Michy qui marque. Donc ça c’était bien." Il ajoute, "dans des matches comme ça, si tu mets le premier but, eux doivent sortir donc tu as plus de chances de mettre le deux ou trois zéro. Si eux marquent le premier but là tu vas souffrir beaucoup donc c’est un peu comme ça ce genre de matches.”



Il n’était pas question de calculer pour les Diables qui n’étaient pas obligés de gagner. Le gardien belge le rappelle "Il y a la première place au classement FIFA". Face à La Suisse, même mentalité, "on ne doit pas viser le match nul, on doit jouer pour gagner."



La motivation est bien là pour cette compétition puisque des équipes comme la Croatie, la France, le Portugal peuvent figurer dans le final four, comme la Belgique si elle empoche minimum un point contre les Suisses, une possibilité de remporter un trophée qui ne se manque pas pour Courtois. "Je veux être là et je crois que tous les autres joueurs aussi."



Le Diable l’affirme, l’une des forces de l’équipe, c’est aussi ses remplaçants: “Si quelqu’un n’est pas là, un autre est là pour reprendre son rôle, c’est la qualité de notre groupe.”