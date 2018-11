Courtois : "On était trop relax, on a pris une gifle !"

La Suisse, pourtant menée très tôt après un superbe cadeau et un doublé de Thorgan Hazard, est revenue puis s'est imposée (5-2) dimanche soir au terme d'un scénario incroyable et disputera le Final Four de la Nations League.

"On a bien commencé le match. On fait rapidement 0-1 puis 0-2. Après ce deuxième but, on a lâché un peu mentalement, on était trop relax. On concède un penalty un peu bête et ils font rapidement 2-2 ensuite. Les Suisses ont pris le dessus dans la tête. On ne se trouvait pas, il y avait trop d’espaces et on ne gagnait pas les duels. Ce n’était pas agréable. On a pris une gifle ce soir, bien sûr. C’est bien pour apprendre. On voulait se qualifier pour le Final Four et pour aller chercher un trophée. En mars, on débutera les qualifications pour le championnat d’Europe. La pire soirée de ma carrière ? Non, j’ai déjà vécu pire en Champions League, en championnat d’Europe ou en Coupe du monde", a précisé Thibaut Courtois au micro de notre collègue Vincent Langendries, envoyé spécial de la RTBF en Suisse.