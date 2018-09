Castagne : "Pour une première, je peux être satisfait"

"J’ai connu un peu de difficultés au début. J’étais un peu nerveux. J’ai bien terminé la mi-temps. Pour une première, je peux être satisfait", a souligné Timothy Castagne qui a disputé, en Ecosse, son tout premier match sous la vareuse des Diables rouges.

Le défenseur de l'Atalanta Bergame a eu l'opportunité de débuter la rencontre. Un grand moment qu'il n'est pas prêt d'oublier. "J’étais très content d’apprendre que j’allais commencer le match. C’était un rêve de gamin. J’étais aussi stressé mais c’est bien d’avoir du stress et du bon stress, cela permet d’être encore plus concentré et motivé", a-t-il confié.

Timothy Castagne ne plane pas et ne compte pas en rester là. "Je suis ici parce que je le mérite et je dois montrer ce que je produis en club. Ici, avec des joueurs d’un tel talent, c’est plus facile de jouer car tu reçois des caviars. Je pense que l’entraîneur était content de ma prestation et de celle des autres aussi. Ce n’est pas fini et je dois être prêt pour le prochain match même si j'aurai peut-être moins de chances de jouer mais je serai prêt s’il faut", a-t-il conclu.