Camavinga et Pogba, le prodige et le cador sont de retour en équipe de France

Le présent et l'avenir de l'équipe de France réunis: le champion du monde Paul Pogba, absent depuis juin 2019, et le prodige Eduardo Camavinga, qui a découvert la sélection à 17 ans, ont été rappelés par Didier Deschamps jeudi pour les matches internationaux d'octobre.

Le sélectionneur des Bleus a décidé de convoquer 24 joueurs au lieu des 23 habituels, en vue d'un calendrier chargé comme jamais, avec trois rencontres au programme en huit jours, contre l'Ukraine (7 octobre en amical à Saint-Denis), puis le Portugal (11 octobre, Saint-Denis) et la Croatie (14 octobre, Zagreb) en Ligue des nations.

Si le retour de Pogba, indétrônable milieu de l'équipe championne du monde en 2018, ne faisait guère de doute malgré un début de saison poussif du joueur de Manchester United, celui de Camavinga, lui, semblait moins certain au vu de la concurrence et de la jeunesse du Rennais, devenu en septembre le plus jeune international français depuis plus de 100 ans grâce au forfait de... Pogba, testé positif au Covid-19.

Mais l'opportunité était alléchante et Deschamps l'a saisie: il fait venir en même temps la pépite Camavinga et le cador Pogba, le premier n'ayant jamais caché son admiration pour le second, qui lui avait d'ailleurs laissé son numéro 6 et sa chambre au centre d'entraînement de Clairefontaine en son absence en septembre.

L'insouciant Rennais, qui fêtera ses 18 ans début novembre, devra se trouver un autre lit au Château, mais cela ne risque pas de perturber son fantastique début de saison, entre une inattendue première place de Ligue 1 avec Rennes et une première sélection probante en Bleu, contre la Croatie.

"Il est capable de faire des choses que les autres font peut-être moins bien. Il a tout pour lui", a expliqué le sélectionneur. "A partir du moment où je l'ai pris la première fois, cela me semble logique qu'il soit encore avec nous".

Aouar, cette fois c'est la bonne ?

Pour Pogba, c'est un soulagement: miné par les blessures depuis sa dernière sélection en juin 2019 en Andorre (4-0), le Mancunien rongeait son frein et n'avait pu retrouver les Bleus. Son association rodée avec N'Golo Kanté pourra enfin revoir le jour.

"Paul est très attaché à l'équipe de France. Il sait la place qu'il a dans ce groupe. Il a eu une saison dernière très compliquée, mais le contact est toujours là", a justifié Deschamps.

Un autre champion du monde, le milieu du Bayern Corentin Tolisso, fait lui aussi son retour.

Toujours au milieu de terrain, Deschamps a maintenu sa confiance en Adrien Rabiot, revenu en septembre après deux ans d'absence. Le joueur de la Juventus a beau avoir complètement raté sa dernière sortie avec Turin en championnat le week-end dernier (un penalty concédé, un carton rouge), il semble avoir convaincu son sélectionneur en septembre que la polémique née de son refus d'être réserviste au dernier Mondial était derrière lui.

Deschamps a aussi rappelé le Lyonnais Houssem Aouar. Étincelant avec l'OL en Ligue des champions en août mais en difficulté depuis sur fond de velléités de départ, le néophyte (22 ans) doit croiser les doigts pour enfin étrenner le maillot de la sélection, après avoir dû renoncer à la dernière minute en septembre, à cause d'une contamination au Covid-19.

Coman et Pavard reviennent

Du côté des retours, on attendait celui de Kingsley Coman, et le Bavarois ne manque pas à l'appel. L'ailier sacré champion d'Europe avec les Munichois en août accompagnera une attaque sans surprises, avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud notamment, ce dernier visant une 100e sélection au prochain match.

En défense, le joueur de Leipzig Dayot Upamecano revient en équipe nationale, après ses deux premières sélections fêtées en septembre, tout comme l'indiscutable Benjamin Pavard, préservé à la rentrée.

Le Bavarois laisse le Madrilène Ferland Mendy et le Londonien Moussa Sissoko hors de la liste.

Ceux-ci figurent désormais au rang des déçus, comme Thomas Lemar, Nabil Fekir, Florian Thauvin, Jonathan Ikoné, Benjamin Mendy et surtout Blaise Matuidi, exilé à Miami dans le championnat nord-américain et laissé de côté pour la deuxième fois de suite. A huit mois de l'Euro, "Blaisou" s'éloigne des Bleus.