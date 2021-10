Benzema, Busquets, Chiesa… : Les 5 hommes forts du Final Four de la Nations League

Souvent considérée comme une compétition low-cost par le grand public, la Nations League a malgré tout tenu en haleine bon nombre d’observateurs depuis quelques jours. Au palmarès, la France, tombeuse de l’Espagne au bout du suspense et d’une finale renversante, succède au Portugal. D’un point de vue individuel, plusieurs joueurs sortent évidemment du lot. Tour d’horizon des cinq joueurs stars de ce Final Four.

Karim Benzema, Ballon d’Or en puissance

Karim Benzema, la star des Bleus. © AFP or licensors Comment ne pas commencer par Karim Benzema ? Longtemps pointé comme le bouc émissaire d’une équipe de France en pleine crise existentielle, le Madrilène a fait son grand retour chez les Bleus à l’Euro. Et dans la même veine que son exceptionnelle saison au Real Madrid, il a prouvé pourquoi il était l’un des (voire le) meilleurs attaquants du monde à l’heure actuelle. ►►► À lire aussi : Nations League : Voici pourquoi le but de Kylian Mbappé contre l'Espagne a été validé Quadruple buteur à l’Euro, Benzema a poursuivi sur sa formidable lancée en Nations League. D’abord en intimant le come-back français face aux Diables, d’un bijou individuel, alors qu’il était esseulé dans un essaim de jambes belges, puis en plantant une frappe sensationnelle dans la lucarne du pauvre Unai Simon en finale. Deux buts, aussi précieux que magnifiques, qui ont à chaque fois permis aux Bleus de renverser des rencontres mal embarquées. Alors qu’il était revenu sur la pointe des pieds, Benzema a à nouveau prouvé que Deschamps a eu tort de s’en priver pendant de (trop) nombreux mois.

Mikel Oyarzabal, un pied gauche en or

Mikel Oyarzabal, l'une des stars espagnoles du Final Four. © AFP or licensors Auteur d’un excellent début de saison (6 buts, 1 assist en 8 matches) avec une Real Sociedad qui se surprend à nouveau à tutoyer les sommets de la Liga (3e), Mikel Oyarzabal a poursuivi sur sa belle lancée personnelle en s’érigeant comme l’une des stars de cette équipe espagnole. D’abord en demi-finale, où sa clairvoyance et son pied gauche ont fait des ravages dans la défense italienne. Alors que la Roja dominait stérilement son adversaire, c’est lui, qui d’un centre tendu chirurgical a mis Ferran Torres sur orbite pour débloquer la partie. Juste avant l’entracte, c’est encore lui qui s’est chargé de trouver le même Torres pour le but du 2-0. Deux assists pour couronner une prestation XXL. En finale, Oyarzabal a rangé sa cape de passeur au placard pour se transformer en buteur. Au duel avec le rugueux Upamecano, il a résisté au défenseur du Bayern avant de crucifier Lloris d’une puissante frappe placée et mettre l’Espagne aux commandes. Et si ces trois actions décisives n’ont pas suffi à placer la Roja sur le toit de la Nations League, elles ont permis à Oyarzabal de prouver, qu’à 24 ans, il fait partie de cette nouvelle génération d’Espagnols censée prendre la relève de l’ancienne génération dorée.

???? | Ce service de Mikel Oyarzabal pour Ferran Torres ! ???????? #ItaSpa pic.twitter.com/POaa5Km1OJ — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 6, 2021

Chiesa et Barella, le monstre à deux têtes de Mancini

La joie italienne après le premier but face à la Belgique en Nations League. © AFP or licensors Quelle abnégation ! Déjà l’un des meilleurs Italiens à l’Euro, Federico Chiesa s’est à nouveau mué en saveur de la Squadra Azzurra en Nations League. À l’assist pour Pellegrini en demi-finale, il a fait très mal aux défenseurs belges en petite finale, ses appels incessants et infernaux dans le dos des défenseurs obligeant l’arrière-garde de Roberto Martinez à jouer en reculant. C’est d’ailleurs lui qui, au terme d’une chevauchée individuelle, est fauché par Timothy Castagne, et offre un pénalty à sa Squadra. Moins flashy et bankable que son partenaire offensif, Nicolo Barrella reste l’un des pions les plus précieux et mésestimés du système de Mancini. Au four et au moulin, tentant d’apporter le surnombre depuis la 2e zone, le jeune Intériste a ouvert le score juste après la mi-temps d’une sublime reprise de volée sur corner. Un but face aux Diables qui n’est évidemment pas son premier puisque c’est déjà lui qui avait crucifié Courtois à l’Euro…

L’éternel Sergio Busquets, MVP du Final Four

Sergio Busquets, médian de l'Espagne. © AFP or licensors Si ses deux partenaires de crime, Andrès Iniesta et Xavi ont (quasiment) raccroché leurs crampons, Sergio Busquets, lui, est toujours là et bien là. Tel un chef d’orchestre qui connaît la chanson par coeur à force de la répéter année après année, le longiligne Catalan continue de déployer sa carcasse aux quatre coins du terrain et de faire briller son expérience et sa science du jeu. Élu MVP du Final Four malgré la défaite en finale, il a encore prouvé que, malgré ses 33 printemps, il reste primordial pour équilibrer et guider cette jeune Roja. La Gazzetta dello Sport, d’ordinaire plutôt avare en compliments, lui a d’ailleurs déroulé le tapis rouge après sa prestation en finale : "Énième leçon du professeur : au bon endroit, toujours les idées justes." Toujours aussi clairvoyant, Captain' Busquets a d’ailleurs lancé Mikel Oyarzabal sur le seul but espagnol pour délivrer son 9e assist en 131 sélections. Une passe décisive malheureusement insuffisante puisque l’Espagne s’est finalement inclinée.

Hugo Lloris, l’assurance tous risques des Bleus

Hugo Lloris, gardien de l'équipe de France. © Tous droits réservés Si Kylian Mbappé aurait sans doute mérité une place dans notre Top 5 au vu de son Final Four plutôt convaincant, il a fallu trancher et nous avons finalement opté pour l’impérial Hugo Lloris. Souvent oublié au moment de citer les meilleurs gardiens de la planète, l’ancien Lyonnais a le don de se sublimer quand son équipe a besoin de lui. En demi-finale face aux Diables, c’est lui qui a d’ailleurs sauvé ses Bleus d’un naufrage beaucoup plus conséquent en 1e mi-temps. Tous les supporters belges se souviennent de cet arrêt trois étoiles… en tout début de match sur une frappe à bout portant de Kevin De Bruyne. En finale, il a ressorti le grand jeu, s’interposant sur un envoi de l’inévitable Oyarzabal. Alors que Didier Deschamps tente d’insuffler un semblant de sang neuf dans son noyau des 23, Hugo Lloris, lui, reste le titulaire inamovible entre les perches. Et après de telles prestations, emplie de sérénité et de leadership, on comprend pourquoi.