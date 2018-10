Un nouveau doublé de Lukaku permet aux Diables de battre la Suisse

Romelu Lukaku a inscrit le premier but de la rencontre peu avant l'heure de jeu (58' 1-0). Mario Gavranovic a pensé offrir le point du partage à la Nati à un quart d'heure du terme (75' 1-1), mais Romelu Lukaku , encore lui, a permis à la Belgique de l'emporter grâce à son 45ème but sous la vareuse des Diables Rouges (84' 2-1).

Les Diables Rouges n'ont pas failli à leur réputation et ont battu la Suisse (2-1) ce vendredi soir lors de leur première sortie au Stade Roi Baudouin depuis leur épopée russe.

Le résumé de la rencontre : Un onze de départ attendu

En l'absence de Kevin de Bruyne ou encore de Jan Vertonghen, Roberto Martinez aligne son équipe-type, avec Thomas Vermaelen aux côtés de Vincent Kompany et de Toby Alderweireld en défense, et Youri Tielemans associé à Axel Witsel dans le milieu de terrain.

Après trois minutes de jeu, le médian de Monaco est d'ailleurs le premier à se créer une occasion, mais sa frappe puissante n'est pas cadrée.

Sept minutes plus tard, un excellent centre en un temps de Thomas Meunier trouve le crâne de Yannick Carrasco, dont la reprise n'est, là non plus, pas cadrée.

On retrouvera Youri Tielemans en action à la vingtième minute : isolé par Eden Hazard, virevoltant comme à son habitude, le jeune milieu de terrain arme une nouvelle frappe, qui ne passe pas loin du cadre de Yann Sommer.

Les occasions belges se multiplient, alors que les Suisses, eux, se montrent dangereux en contre-attaque, notamment grâce à Xherdan Shaqiri.

A la 45ème minute de jeu, ce sont pourtant les Diables Rouges qui s'illustrent en contre-attaque : Thomas Meunier récupère le ballon et combine avec Axel Witsel, les Belges remontent le ballon et permettent à Dries Mertens de tenter sa chance à l'entrée du grand rectangle, mais son tir n'inquiète pas Yann Sommer. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 0-0.