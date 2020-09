Belgique - Islande : Les Diables Rouges en route vers le 6/6 en Nations League ? (LIVE vidéo 20h15)

La Belgique accueille l'Islande, ce mardi soir dans un Stade Roi Baudouin à huis clos, dans le cadre de la deuxième journée de la Nations League (Groupe 2 de la Ligue A). Les Diables Rouges, qui ont battu les Islandais à chaque fois que les deux équipes se sont affrontées (onze fois !), viseront le 6/6 après leur succès au Danemark la semaine dernière (0-2).

La Belgique et l'Islande s'étaient déjà rencontrées lors de la première édition de la Nations League : en 2018, les Diables Rouges l'avaient emporté 0-3 à Reykjavík le 11 septembre, alors que le 15 novembre, au Stade Roi Baudouin, les hommes de Roberto Martinez avaient gagné 2-0 grâce à un doublé de Michy Batshuayi.

Par rapport à l'équipe qui est venue à bout du Danemark samedi dernier, Romelu Lukaku, laissé au repos, Yannick Carrasco, rentré à Madrid où il vient de signer un contrat de quatre ans en faveur de l'Atlético, et le réserviste Brandon Mechele, positif au Covid-19, ne font plus partie du groupe de Roberto Martinez.

Kevin De Bruyne et Michy Batshuayi sont de retour dans le groupe, alors que Thibaut Courtois, qui continue de préparer la prochaine saison de Liga du côté du Real Madrid, sera à nouveau suppléé par Simon Mignolet entre les perches.

Côté islandais, là aussi, plusieurs titulaires indiscutables manquent à l'appel : Gylfi Sigurdsson, Johann Gudmundsson, Alfred Finnbogason et Aron Gunnarsson se sont blessés contre l’Angleterre, Sverrir Ingi Ingason est suspendu, et le gardien de but Hannes Halldorsson ainsi que le capitaine Kari Arnason n’ont pas été libérés par leur club et sont restés en Islande en raison des mesures de prévention pour lutter contre le coronavirus.