Belgique - Islande : 5-1, les Diables Rouges (se) régalent en Nations League !

Après l'ouverture du score signée Holmbert Fridjonsson (10' 0-1), Axel Witsel (13' 1-1), Michy Batshuayi , auteur d'un doublé (17' 2-1, 69' 4-1), Dries Mertens (50' 3-1) et Jérémy Doku , buteur dès sa première titularisation (79' 5-1), ont fait trembler les filets pour offrir une jolie victoire à la Belgique, très appliquée et efficace face à une faible équipe d'Islande.

Les Diables Rouges, qui ont battu les Islandais à chaque fois que les deux équipes se sont affrontées (douze fois !), réalisent donc le 6/6 dans cette compétition après leur succès au Danemark la semaine dernière (0-2) . Les voilà seuls en tête de ce Groupe 2 car à Copenhague, le Danemark et l'Angleterre se sont neutralisés (0-0) .

But de Fridjonsson ! À vingt mètres, Fridjonsson tente de lober Casteels, avancé. Le gardien estime mal la trajectoire du ballon, qui heurte sa transversale avant de rentrer ! Denayer était en retard sur l'attaquant. 1-0 pour l'Islande !

0-1: But de Samúel Fridjonsson - Belgique - Islande - 08/09/2020

Par rapport à l'équipe qui était venue à bout du Danemark samedi dernier, Romelu Lukaku , laissé au repos, Yannick Carrasco , rentré à Madrid où il vient de signer un contrat de quatre ans en faveur de l'Atlético, et le réserviste Brandon Mechele , positif au Covid-19 , ne faisaient plus partie du groupe de Roberto Martinez .

Roberto Martinez avait promis d'opérer des changements dans son onze de départ, les amateurs de surprises n'ont pas été déçus : Koen Casteels a pris le relais de Simon Mignolet entre les perches en l'absence de Thibaut Courtois , qui continue de préparer la prochaine saison de Liga du côté du Real Madrid , alors que devant, Jeremy Doku et Michy Batshuayi ont formé avec Dries Mertens un trio offensif inédit. Kevin De Bruyne était lui de retour sur la pelouse, au contraire d' Eden Hazard , laissé sur le banc.

Batshuayi en renard ! L'attaquant de Chelsea rôde dans la surface après un tir plein axe de trente mètres repoussé par Kristinsson. Le buteur reprend le ballon du droit et le pousse au fond des filets. Il regarde tout de suite l'arbitre de touche... et c'est bon ! 2-1 pour la Belgique !

2-1 : But de Michy Batshuayi - Belgique - Islande - 08/09/2020

La Belgique réagit tout de suite ! Mertens brosse un coup-franc de la gauche, à vingt mètres, dans la lucarne de Kristinsson. Le gardien dévie le ballon de la main sur son poteau mais le cuir revient en jeu, sur Witsel, qui marque ! 1-1 entre la Belgique et l'Islande !

1-1 : But d'Axel Witsel - Belgique - Islande - 08/09/2020

Désormais bien dans le match, les Diables Rouges sont tout de suite repartis à l'assaut du but d' Ögmundur Kristinsson . Incapable de capter correctement une frappe d' Axel Witsel , le portier islandais s'est fait punir par Michy Batshuayi , qui était aux aguets (17' 2-1).

Mais dans la foulée, les Diables Rouges ont réagi : sur coup franc, Dries Mertens a expédié le cuir sur le montant des buts islandais, et Axel Witsel , qui avait bien suivi, a égalisé à bout portant (13' 1-1).

Un but pour Dries Mertens, une blessure pour Koen Casteels...

Koen Casteels - © BRUNO FAHY - BELGA

Les Belges étaient affamés : deux minutes plus tard, Kevin De Bruyne est parti à toute allure en contre-attaque et a isolé Dries Mertens, qui a trop enlevé sa frappe en arrivant devant Ögmundur Kristinsson (19').

Bien installés dans le match, les hommes de Roberto Martinez n'ont ensuite plus été réellement inquiétés par leurs adversaires du jour en première période. Mais juste avant la pause, après une belle combinaison entre Thomas Meunier et Toby Alderweireld sur le flanc droit, Dries Mertens est passé tout près d'inscrire le quatrième but de la soirée.

Mais ce n'était que partie remise : dès le retour des vestiaires, le Napolitain a été servi par Kevin De Bruyne et a dû s'employer pour inscrire, en plein déséquilibre, son deuxième but en l'espace de quatre jours (50' 3-1).

Alors que les Islandais repartaient à l'offensive, Koen Casteels s'est pris une manchette - involontaire - de Jón Gudni Fjóluson et, touché à la mâchoire, il a été obligé de céder sa place à Simon Mignolet (55')... Un but encaissé après dix minutes et une sortie sur blessure, quel baptême du feu pour la première titularisation de Koen Casteels chez les Diables Rouges !