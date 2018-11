Les infos sur les effectifs

Cette rencontre est également un bon test pour Martinez qui fait face à un grand nombre d'absences. Thomas Vermaelen (ischios-jambiers), Jan Vertonghen (cheville), Kevin De Bruyne (genou), Mousa Dembélé (cheville) et Christian Benteke (genou) sont blessés. Marouane Fellaini, remis d'une longue blessure à la cuisse, n'a quant à lui tout simplement pas été repris.

En plus de cela, il y a également plusieurs incertitudes parmi les joueurs sélectionnés. Romelu Lukaku et Dennis Praet sont d'ores et déjà forfait et être laisser au repos en vue du duel face aux Suisses. Nacer Chadli, qui ne s'est entraîné que mercredi avec le groupe, souffre des côtes tandis que Yannick Carrasco, qui a assuré le maintien avec le Dalian Yifang dimanche, a connu des soucis pour rejoindre la Belgique. Ils devraient tous deux prendre place sur le banc des remplaçants.

Pour suppléer Big Rom en pointe de l'attaque, Martinez a annoncé la titularisation de Michy Batshuayi, en difficulté du côté de Valence. "Je dévoile rarement mes cartes... mais Batshuayi débutera contre l'Islande, a-t-il expliqué en conférence de presse. Il a toujours été important quand il a été impliqué. Nous pourrons utiliser ses qualités dans un match comme celui de demain. Tous les joueurs ont des bons et des moins bons moments. Je regarde sa forme à l'entraînement. Il était affûté."

Pour le reste, Martinez est fidèle à ses principes et aligne sa meilleure équipe. Dedryck Boyata, Youri Tielemans et Thorgan Hazard débutent.

De son côté, l'Islande est également confrontée à de nombreuses absences. Après la star de l'équipe et capitaine Gylfi Sigurdsson (Everton), Birkir Bjarnason (Aston Villa, ex-Standard) a aussi dû déclarer forfait. Au total, une dizaine de joueurs islandais sont blessés.

Les compos :

Belgique : Courtois, Boyata, Kompany, Alderweireld, Witsel, Tielemans, Meunier, Thorgan Hazard, Eden Hazard, Mertens et Batshuayi

Islande : Halldorsson, Fjoluson, Ingason, Arnason, Palsson, Magnusson, Skulason, Gunnarsson, Sigurdsson, Gudmundsson et Finnbogason