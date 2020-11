>> Suivez Belgique - Danemark en direct audio.

Ce mercredi soir, à Louvain sur le coup de 20H45, place à Belgique - Danemark, sixième et dernier match qualificatif pour les demi-finales de la Ligue des Nations.

Attention, rien n’est fait pour nos Diables Rouges ! Bien sûr pour être dans le dernier carré de cette Ligue des Nations, il ne manque qu’un point. C’est vrai aussi qu’on joue à domicile. Et d’accord, la Belgique est N1 mondiale, le Danemark "seulement" 13e.

Mais souvenons-nous, il y a deux ans en Suisse, une inconcevable défaite 5-2 avait éliminé des Diables Rouges pourtant leaders du groupe, privant ainsi cette génération dorée d’une belle opportunité de remporter enfin un premier trophée.

Bien sûr des compétitions comme l’Euro et la Coupe du Monde sont plus prestigieuses, mais remporter la Nations League rapporterait : une ligne au palmarès, de l’argent pour la Fédération et des points pour le classement FIFA.

Attention, ce mercredi soir, la liste des joueurs indisponibles est longue, notamment Eden Hazard, (Covid-19), Yannick Carrasco, Timothy Castagne (blessés), Axel Witsel, et Thomas Meunier (suspendus)… Roberto Martinez devra trouver des solutions mais aussi galvaniser au maximum le moral de ses troupes, histoire de ne pas revivre, à Louvain, l’amère et honteuse désillusion de Lucerne.