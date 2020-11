Belgique-Angleterre : Un match "adulte" pour Vertonghen, Denayer dit merci à Lukaku

Les Belges ont été secoués en deuxième période face à l’Angleterre ce dimanche, dans le cadre du 5e match de la phase de groupe de la Nations League.

Il y a clairement eu deux parties dans la rencontre, avec une première mi-temps maîtrisée et une deuxième subie. Comment expliquer ce match à deux visages ? "Le score l’explique en partie" analyse Jason Denayer en conférence de presse. "On a pu jouer notre match quand c’était 0-0 puis ils se sont montrés agressifs".

"C’est rare de souffrir comme cela" ajoute le défenseur lyonnais. "On a réussi à montrer une nouvelle facette de notre équipe : on arrive à être solide et efficace. Il y a eu de la cohésion d’équipe. C’est positif. Le point positif défensivement, c’est qu’on n’a pas encaissé de goal."

Et si les Belges ont réussi à rejoindre le match sans encaisser de buts, c’est aussi en partie grâce à Romelu Lukaku, qui a sauvé un ballon sur la ligne au quart d’heure. "Je lui ai dit merci. Il m’a sauvé !" explique Jason Denayer.

Précis dans ses interventions, il avait notamment la lourde tâche de museler Harry Kane. "C’est compliqué !" termine Jason Denayer. "Il est bon techniquement. Il joue avec son corps. Ce n’était pas facile pour moi mais cela a fonctionné vu qu’il a n’a pas marqué."

Vertonghen : "Cette génération mérite un trophée et on doit saisir chaque opportunité pour en gagner un"

"On a fait un match très ‘adulte’" explique de son côté Jan Vertonghen. "On a beaucoup appris des matches perdus lors des dernières années. On menait 2-0 et on ne devait plus faire le jeu. On aurait sans doute pu exiger plus de notre part en termes de possession de balle."

C’est le deuxième match en 4 jours pour les Diables. Et un nouveau match important se profile à l’horizon mercredi, face au Danemark. De quoi accuser le coup physiquement pour les Diables, déjà soumis à rude épreuve en clubs. "C’est dur mais le staff médical est de très haut niveau. On est des pros, on s’entraîne bien et on récupère bien. Je suis un peu fatigué mais je serai là mercredi."

Mercredi, c’est face au Danemark que joueront les hommes de Roberto Martinez. Une finale pour atteindre le Final Four, avec l’avantage pour les Belges, qui possèdent deux points de plus. Mais cela avait déjà été le cas il y a 2 ans, face à la Suisse, avec au bout de l’histoire une défaite et une élimination.

"On a un peu plus d’expérience" tente de rassurer Jan Vertonghen. "Mais tout est possible… On va tout faire pour gagner ce match. On se sent bien. Cette génération mérite un trophée et on doit saisir chaque opportunité pour en gagner un. Cette Nations League en est une."