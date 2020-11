Belgique-Angleterre : Des Diables chirurgicaux s'imposent (2-0) et s'offrent une finale face au Danemark

Après 10 minutes plus équilibrées, la Belgique respire un peu plus. Dries Mertens double l’avance des Diables en convertissant superbement un coup-franc (2-0, 24').

Au coup d’envoi, Roberto Martinez met sur le terrain son onze type disponible. Eden Hazard , indisponible suite à un contrôle positif au Covid , est absent mais Romelu Lukaku , en souffrance avec ses adducteurs, est bien aligné d’entrée. Les Belges sont directement dans le bain. Dès la 9e minute, Romelu Lukaku décale Youri Tielemans , qui tente sa chance. La frappe puissante du joueur de Leicester touche le poteau et rentre dans le but de Jordan Pickford (1-0). Les Diables débutent de la meilleure des manières. Les Anglais répondent tout de suite. Il faut un sauvetage sur la ligne de Lukaku (12') pour éviter l’égalisation sur une tête de Harry Kane . Quelques secondes auparavant, un essai de Jack Grealish a été dévié de justesse par la défense belge. Ça chauffe dans les 6 mètres de Thibaut Courtois !

Les Diables rouges se sont imposés face à l’Angleterre ce dimanche (2-0), dans le cadre de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue A de la Nations League. Précis en première période, les Belges ont inscrit leurs réalisations par Youri Tielemans (12') et Dries Mertens (24'). Malmenés en deuxième période, ils ont tout de même réussi à tenir la clean-sheet. Grâce à cette victoire, les Diables conservent leur première place du groupe 2. Ils affronteront le Danemark, 2e du groupe, mercredi, pour une qualification pour le Final Four qui se déroulera en octobre 2021.i

Le trou est fait mais les Britanniques se montrent encore dangereux en fin de première période via Kane (44') et Mason Mount (45'). Courtois fait le boulot et repousse l’essai de l’attaquant des Spurs. Mount, de son côté, loupe le cadre de la tête. La première période se termine sur le score de 2-0.

Les Diables reculent mais ne cèdent pas

Les Anglais mettent un pressing très haut dès la reprise. La défense belge éprouve des difficultés à sortir et à construire. Les Diables perdent la main sur l’entre-jeu et l’Angleterre domine. Toby Alderweireld et Thomas Meunier reçoivent une carte jaune pour une faute devant le rectangle. Mount (52') et Kieran Trippier (54') ne cadrent pas leurs coups francs. Les Diables ne parviennent toujours pas à construire, et encore moins à se montrer dangereux. Du côté anglais, Harry Kane est la plaque tournante des actions offensives et Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, décide de faire monter Jadon Sancho et Dominic Calvert-Lewin à la 70e minute pour encore accroître la pression offensive.

La Belgique reprend un peu ses esprits dans le dernier quart d’heure. Romelu Lukaku est proche d’inscrire le 3-0 à bout portant (77') mais Pickford dévie l’essai de l’Interiste. En toute fin de rencontre, l’ancien de Manchester United s’offre en contre la dernière occasion de la soirée, mais celle-ci n’est pas cadrée.

Les équipes se quittent sur une victoire belge. Celle-ci permet aux Diables de conserver la première place de leur groupe et d’envisager encore un peu plus une qualification pour le Final Four de la Nation League. Pour cela, il reste un dernier adversaire aux hommes de Roberto Martinez : le Danemark, qui s’est imposé de justesse face à l’Islande. Une victoire ou un partage mercredi prochain face aux Danois qualifierait les Diables.