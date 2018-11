Batshuayi : "Je suis au bon endroit deux fois ? C'est mon rôle !"

La Belgique a battu l'Islande 2 buts à 0 jeudi soir dans son troisième match de la Ligue des Nations, dans le groupe 2. Michy Batshuayi (65e et 81e) a inscrit les deux buts des Diables Rouges, qui signent une troisième victoire dans cette nouvelle compétition.

"C'est une très bonne victoire pour l'équipe. C'était un peu difficile en première période, on s'attendait à ce genre de partie car ils sont venus pour défendre. On a continué à forcer et on a été récompensé en deuxième période. Je savais que ça allait venir (ndlr : son but). J'étais bien placé dans le rectangle, mais c'est le rôle d'un attaquant. Je suis très content d'avoir fait une bonne partie ce soir. On va essayer d'être efficace en Suisse et de repartir avec les trois points", a souri le buteur belge à notre micro.