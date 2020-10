Axel Witsel : "Ce sont ces matches-là qui sont les plus difficiles à jouer, seuls les trois points comptent"

Même si la prestation ne restera assurément pas dans les annales, la Belgique a assuré l’essentiel en venant à bout de l’Islande. Battus par l’Angleterre dimanche, les Diables ont immédiatement réagi et profitent même de la défaite de l’Angleterre au Danemark pour reprendre la tête du groupe. Après la rencontre, les joueurs étaient donc satisfaits de l’opération comptable réussie.

"C’est une top opération. On vient d’apprendre que le Danemark a gagné contre l’Angleterre (0-1) et donc on récupère la première place. Cela n’a pas été un match facile avec un terrain pas au top. Mais au final, on a eu la réaction qu’on devait avoir, on a eu un bon état d’esprit, on était assez costauds, bien en bloc. On a peut-être marqué moins de buts que lors des autres matches, mais on est contents" expliquait Axel Witsel après la rencontre.

Face à des Islandais accrocheurs à défaut d’être séduisants, les Diables ont pris les trois points grâce à un doublé de l’inévitable Romelu Lukaku.

"Ce n’est pas un match qui restera dans l’histoire. Justement, ce sont ces matches-là qui sont les plus difficiles à jouer. Il y a que les trois points qui comptent, c’est ce qu’on a fait aujourd’hui et c’est le plus important" renchérit Witsel.

L’inoxydable médian des Diables s’est également expliqué sur le but concédé par les Belges contre le cours du jeu : "C’est une question de glissement. Il met le ballon entre Denayer et Carrasco. On ne peut pas se permettre de prendre des buts pareils, ça peut arriver mais voilà. Ce qui a été important, c’est la réaction. Contre l’Angleterre par exemple, on avait la tête basse, on avait pris un coup après avoir encaissé mais ici on a réagi pour marquer ce deuxième but. On est premiers du groupe et rendez-vous en novembre contre l’Angleterre."

Le rendez-vous est pris pour une revanche face aux Three Lions le 15 novembre prochain !