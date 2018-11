Axel Witsel : "C'est peut-être une bonne chose de ramasser un claque comme aujourd'hui"

Après le lourd revers 5-2 en Suisse dans le cadre de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Nations, c’est un Axel Witsel plutôt amer qui s’est présenté à notre micro à l’issue de la rencontre.

"C’est simplement un jour sans. On a pas du tout été au niveau. La Suisse mérite totalement la victoire. On a pris une claque. C’est peut-être ce qu’il nous fallait. C’est clair qu’on aurait voulu faire autre chose ici. A partir de maintenant, on doit switcher et penser à autre chose", a précisé le médian du Borussia Dortmund.

Et d’ajouter : "On a été bien en marquant deux buts, avec un peu de chance sur le premier. Après ces deux buts, on n’a pas été assez agressifs. Sans le ballon, l’intensité n’était pas au rendez-vous non plus. Bref, on n’a pas joué comme on joue d’habitude."

La Belgique ne participera donc pas au Final Four de la Ligue des Nations. Elle ne doit finalement s’en prendre qu’à elle-même.

"Je ne dis pas qu’on leur donne les buts mais ce sont des buts trop faciles. Avec les qualités présentes dans l’équipe, on ne peut pas se permettre d’encaisser des buts comme ceux encaissés aujourd’hui. Maintenant, il faut assumer, c’est de notre faute. Il faut se qualifier pour l’Euro et faire quelque chose de top là-bas. Ce n’est pas ce qu’on voulait mais c’est peut-être une bonne chose de ramasser un claque comme aujourd’hui pour revenir les pieds sur terre", a ponctué Axel Witsel.