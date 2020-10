>>Suivez la rencontre en direct audio

Forte de son six sur six en septembre, la Belgique a l’occasion de reléguer l’Angleterre (4 points) à cinq longueurs à mi-parcours en Nations League. Attention cependant: l’Angleterre pourra compter sur Jadon Sancho et Tammy Abraham pour le match. Le sélectionneur anglais Gareth Southgate l’a confirmé samedi en conférence de presse.

Cette jeune équipe anglaise affronte des Diables qui sont privés d’Eden Hazard mais aussi de Dries Mertens, deux des armes offensives du Roberto Martinez. Un coach qui va donc devoir faire des choix et trouver un système afin de permettre à son équipe de remporter les trois points.

Martinez devrait a priori faire confiance au duo Tielemans-Witsel pour animer son entre-jeu. Ce qui signifie que Kevin De Bruyne jouerait un cran plus haut. Tant mieux peut-être pour Romelu Lukaku qui devra alimenter le marquoir.