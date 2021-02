Zidane successeur de Deschamps en équipe de France : oui, mais quand ?

Critiqué encore et encore au Real Madrid, deuxième en Liga, le championnat d'Espagne de football, Zinedine Zidane pourrait rebondir au sein d'une deuxième équipe marquée par son empreinte : l'équipe de France.

A 48 ans, l'ancien élégant milieu de terrain français est fatigué des critiques reçues au Real Madrid, lui qui a pourtant remporté deux fois le championnat (2017 et 2020) ainsi que trois Champions League (2016, 2017 et 2018).

La dernière rumeur en date ? Florentino Perez, président de la formation madrilène, souhaiterait se séparer de Zinedine Zidane au terme de la saison actuelle. Son contrat court pourtant jusqu'en juin 2022.

"Ça fait presque 20 ans que je suis ici, le club m'a offert l'opportunité d'entraîner cette grande équipe et je profite chaque jour de cette chance. L'équipe de France... Ça peut être un objectif, plus tard. Je l'ai déjà dit il y a dix ans, quand j'ai commencé à entraîner. Ça fera partie des choses qui seront certainement possibles un jour. Mais aujourd'hui je suis ici et c'est mon devoir de penser seulement à ce que je fais. Ce qui se passera dans le futur, on ne sait pas. Personne ne sait s'il va changer de métier ou aller travailler ailleurs", indiquait Zizou il y a deux jours seulement en conférence de presse.

Priorité numéro 1 en cas de départ

Président de la Fédération française de football (FFF) depuis 2011, Noël Le Graët n'est pas contre cette éventualité, révélant que Zidane serait le premier à lui venir à l'esprit si Didier Deschamps (52 ans)s'en allait. L'ancien besogneux milieu défensif, en poste depuis juillet 2012, est le sélectionneur français à la plus grande longévité, devant Michel Hidalgo, en service pendant huit ans et six mois (entre janvier 1976 et juin 1984).

Coïncidence, le contrat de Deschamps prendra également fin à l'été 2022. Une belle performance de l'équipe de France, championne du monde en titre, à l'Euro 2020, disputé pour rappel en juin et juillet 2021, pourrait lui donner des envies d'ailleurs et lui ouvrir d'autres portes.

Le siège à la tête des Bleus serait donc libre si l'hypothèse d'une éviction de Zidane à Madrid venait à se préciser. A moins que les agendas ne s'accordent au mois de juillet 2022.