Wayne Rooney voit rouge après une semelle (très) dangereuse

Les matches de Major League Soccer sont souvent l'occasion de reprendre des nouvelles de grands joueurs passés par les meilleurs championnats européens. Wayne Rooney fait partie de ceux-là, mais ce week-end il s'est fait remarquer par un (très) mauvais geste qui aurait pu gravement blesser son adversaire. Il a reçu un carton rouge direct à la suite de l'intervention du VAR.

D.C. United est brutalement revenu sur terre samedi: le leader de la conférence Est s'est incliné 4 à 0 à domicile face au Los Angeles FC, et son capitaine Wayne Rooney a été exclu pour la première fois en MLS.

La franchise de la capitale fédérale américaine n'a pas pesé lourd dans le choc au sommet face au leader de la conférence Ouest.

L'attaquant mexicain du LAFC Carlos Vela a ouvert la marque dès la 15e minute en profitant d'une relance hasardeuse de la défense de D.C. United. Il a ensuite mis sur orbite Diego Rossi pour la deuxième but à la 27e minute.

Le bilan de Vela aurait pu être plus lourd s'il n'avait pas vu sa tentative de penalty repoussée à la 12e minute par le gardien adverse. Il a ensuite trouvé le montant droit du but de Bill Hamid.

Rossi a lui a ajouté deux buts (32, 76) pour finir l'après-midi avec un triplé.

"On joue avec la bonne mentalité en ce moment, on prend beaucoup de plaisir, on est dans une bonne dynamique, mais la saison est encore longue", a insisté Vela, leader du classement des buteurs avec sept réalisations.

A l'image de son équipe, Rooney a sombré. L'ancien international anglais n'a pas réussi à inquiéter le LAFC. Pire, il n'a pas fini la rencontre, puisqu'il a été exclu à la 51e minute pour un tacle dangereux sur Rossi après recours à l'arbitrage vidéo.

"Le carton rouge est justifié, j'ai essayé de récupérer le ballon mais j'ai fait trébucher le joueur adverse, je n'ai aucun problème avec la décision de l'arbitre", a reconnu Rooney, exclu pour la septième fois dans sa carrière.

Avec cette cinquième victoire en six matches, le Los Angeles FC a consolidé sa première place en tête de la conférence Ouest avec 16 points.

Il devance de trois longueurs Seattle qui est venu à bout du Real Salt Lake (1-0) et de quatre points le Los Angeles Galaxy, vainqueur (2-0) à Vancouver en match avancé vendredi, avec un quatrième but cette saison de Zlatan Ibrahimovic.

D.C. United a retrogradé à la troisième place de la conférence Est (10 pts) après avoir été dépassé par Columbus (13 pts), vainqueur de New England (1-0), et par Toronto (10 pts), tenu en échec par Chicago (2-2).

jr/ybl



AFP