Vital Borkelmans : "Je fais en Jordanie comme avec les Diables..."

Il pourrait écrire l’album "Tintin à Amman". Vital Borkelmans, l’ex-adjoint de Marc Wilmots chez les Diables Rouges, tient le haut de l’affiche actuelle de la Coupe d’Asie qui se déroule aux Emirats Arabes Unis. Son équipe, la Jordanie, affronte jeudi la Syrie et est en passe de se qualifier pour le 2e tour.

Après 4 ans et demi comme T2 de "Willie" chez les Diables, Borkelmans a radicalement changé son décor quotidien. A 55 ans, l’ex-back gauche brugeois est depuis 4 mois coach fédéral des "Al-Nashama", 109es au ranking FIFA. Dans ses bagages, Borkelmans a emmené un ex-T3 du Club Bruges, Stefan Vanderheyden, et un ancien kiné-ostéopathe des Diables, Dimitri Lowette. Son staff international accueille aussi un coach des gardiens slovaque et un médecin de l’académie Aspire, le propriétaire d’Eupen.

Lors de la première journée de cette Coupe d’Asie, la Jordanie a causé la sensation en battant l’Australie de Matthew Ryan, double tenante de la Coupe d’Asie, et malgré... 78% de possession de balle pour les Aussies. Du coup, la Jordanie est à un cheveu d’une qualification pour les 8es de finale.

"Avant le tournoi, nous avons effectué 3 semaines de préparation au Qatar et à Oman" a expliqué Borkelmans en conférence de presse d’après-match. "Techniquement, mes joueurs sont au point. On a beaucoup progressé physiquement et tactiquement. La presse nationale reprochait souvent aux joueurs leur manque de discipline : nous travaillons beaucoup les phases arrêtées, je projette aux joueurs des vidéos de la Juventus, d’Ajax et du Club Bruges pour perfectionner notre 4-3-3."

En Jordanie, Borkelmans est déjà un héros : sur les 9 derniers matches, la Jordanie n’en avait gagné qu’un. Avant notre Vital, un certain Paul Put (l’homme de paille du Chinois dans les matches truqués) a occupé le même siège de coach en 2015. Borkelmans a reçu carte blanche du Prince Ali, le patron et mécène du football jordanien... également haut placé à la FIFA.

"On peut aller loin dans cette Coupe d’Asie" ajoute Borkelmans. "Je dis à mes joueurs d’avoir confiance en eux, car tout est possible. Je fais avec eux comme on a fait avec Wilmots chez les Diables : créer un esprit de famille et tenir un discours positif pour développer une dynamique ambitieuse. Tout le pays croit en nous maintenant."

Après la Brabançonne, Borkelmans s’est procuré une autre partition : celle de l’hymne jordanien. Mais il semble prouver que le foot est bien un langage universel.