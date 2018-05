Vital Borkelmans co-entraineur en Jordanie… grâce à Marc Wilmots

T2 de Marc Wilmots chez les Diables rouges entre juillet 2012 et août 2016, Vital Borkelmans s’était montré déçu lorsque Willie avait pris la tête de la Côte d’Ivoire sans lui. "Il m’a appelé pour me l’annoncer. Je lui ai dit que j’étais très déçu. Il avait toujours dit qu’il me prendrait avec lui. On formait un bon duo, on était comme des frères", racontait l’ancien joueur du FC Bruges, aujourd’hui âgé de 54 ans.

Ce mardi, on apprend, par l’intermédiaire de la Gazet van Antwerpen, que Borkelmans a retrouvé du travail… grâce à Marc Wilmots. "J’ai découvert Borkelmans après une conversation avec Wilmots, c’est lui qui me l’a conseillé", a précisé Belhassan Malouche, directeur technique de l’Association jordanienne de football.

Notre compatriote va en effet devenir co-entraineur dans le Moyen-Orient, qu’il rejoindra dès la semaine prochaine. Il y restera deux semaines afin de diriger l’équipe jordanienne face à Chypre et la Chine.