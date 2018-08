Vardy et Cahill mettent l'équipe nationale anglaise entre parenthèses

L'attaquant Jamie Vardy (Leicester City) et le défenseur Gary Cahill (Chelsea) ont décidé de faire un pas en retrait dans leur carrière internationale avec l'équipe nationale d'Angleterre. Les deux hommes étaient présents lors de la dernière Coupe du Monde en Russie qu'ils ont conclu à la quatrième place sous les ordres du sélectionneur Gareth Southgate, battus par les Diables Rouges pour le bronze.

Pour les deux footballeurs, il ne s'agit toutefois pas d'un non définitif à la sélection des Three Lions.

"Pour être honnête, cela fait un moment que je pense à arrêter, a déclaré Vardy. Je ne suis plus très jeune et le sélectionneur a lancé un processus de rajeunissement de l'équipe qui a d'ailleurs donné de bons résultats en Russie."

Lors du dernier Mondial, Vardy n'a pas joué les premiers rôles et est notamment resté à l'ombre du buteur Harry Kane. Le faible minutage emmagasiné ces derniers mois a sans doute joué un rôle, a reconnu l'attaquant de Leicester City. "Mais si quelqu'un se blesse devant, je ne dirai pas non à Southgate", a-t-il précisé en laissant une porte ouverte à un retour en sélection.

Cahill, 32 ans comme Vardy, est de la même idée. "Si on a vraiment besoin de moi, je serai là pour l'Angleterre. Mais je pense que c'est mieux de faire un pas en arrière. Cela me semble le bon moment. J'ai disputé plus de 60 matches en tant qu'international. J'en suis très fier."