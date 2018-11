Une timide Roja fait le minimum, grâce à Brais Mendez, contre la Bosnie

L'Espagne ne va pas beaucoup mieux, mais elle a gagné: après deux défaites en Ligue des nations, la Roja a fait le minimum en amical contre la Bosnie (1-0), dimanche à Las Palmas.

Quelle triste soirée espagnole... Une pluie diluvienne, des tribunes clairsemées, une pelouse médiocre, un effectif sans grand nom et surtout un niveau de jeu pas digne des hommes de Luis Enrique.

Heureusement que l'entrant Brais Mendez, en marquant à la 78e minute, va permettre aux Espagnols de repartir de Las Palmas avec au moins un résultat positif, à défaut d'un net regain de confiance.

L'Espagne, qui ne doit son maintien en 1re division de la Ligue des nations qu'à la victoire de l'Angleterre sur la Croatie dans l'après-midi (2-1), avait pourtant besoin de se rassurer pour oublier les défaites subies contre Anglais et Croates, sur le même score de 3-2, dans cette nouvelle compétition.

Mais Luis Enrique a privilégié la rotation de l'effectif en laissant au repos de nombreux habitués, comme Sergio Busquets ou Jordi Alba, Sergio Ramos étant lui blessé et forfait.

Isco s'est donc retrouvé un peu seul dans l'animation offensive, pas aidé par un Alvaro Morata maladroit, comme sur cet incroyable raté à un mètre du but, sans gardien, à la 58e minute.

Les entrées en jeu de Rodrigo et du buteur Mendez ont un peu dynamisé le jeu espagnol, et c'est le jeune joueur du Celta Vigo (21 ans) qui a trouvé la faille en reprenant un tir d'Isco mal arrêté par le gardien bosnien (78e).

Mendez, buteur pour sa première sélection, sera probablement l'un des seuls satisfaits du soir. Son avenir semble radieux: il a marqué à chaque match lors de ses quatre dernières titularisations, toutes compétitions confondues !

"Ca a été un match difficile, ils forment une équipe resserrée et c'est compliqué de se créer des occasions. On a tenté tout le match et finalement on a réussi à marquer", a réagi le buteur du soir.

A noter, tout de même, que la défense espagnole, qui avait encaissé six buts lors de ses deux derniers matches, n'a pas été inquiétée cette fois par Edin Dzeko et ses partenaires bosniens. Ceux-ci vivent une belle période car ils vont être promus en première division de la Ligue des nations.