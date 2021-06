Une France au petit trot s’impose face à un Pays de Galles rapidement réduit à dix, Benzema manque un penalty

Avec une exclusion précoce côté gallois, ce match amical n’a pas permis de tirer beaucoup d’enseignements. L’Equipe de France a pu tenter son nouveau trio d’attaque Benzema-Griezmann-Mbappé alors que les Gallois ont tenté de limiter les dégâts. Les Français se sont finalement imposés 3-0 avec des buts de Mbappé, Griezmann et Dembélé. Karim Benzema a lui manqué un penalty et touché le poteau pour ses retrouvailles avec les Bleus.

La grande attraction de ce premier match amical de l’Equipe de France en préparation pour l’Euro était le retour de Karim Benzema. Et Didier Deschamps n’a pas déçu puisqu’il l’alignait d’entrée à la pointe de l’attaque aux côtés de Kylian Mbappé.

Dès la 4e minute, le Madrilène passe tout près d’ouvrir la marque de la tête sur un centre de la droite mais le portier gallois est attentif.

Une minute plus tard, les Gallois répliquent par Daniel James. Lancé sur le côté gauche, le joueur de Manchester United croise sa frappe mais Lloris est au bon endroit et détourne le ballon.

A la 23e, Ward s’interpose bien sur une tête de Pogba. Benzema est au rebond et tente de pousser la balle au fond mais Williams touche le ballon du bras. Après visionnage du VAR, l’arbitre indique le point de penalty et donne un rouge très sévère au défenseur gallois. Karim Benzema s’empare alors du ballon et rate la transformation. Ward est parti du bon côté et réalise l’arrêt.

A la 35e, Ward repousse mal un tir de Rabiot, Mbappé devance son défenseur et vient tromper le gardien de Leicester.

Au retour des vestiaires, les Français profitent de l’infériorité numérique des Gallois pour doubler la marque. Après la déviation de Mbappé, Griezmann contrôle à l’entrée du rectangle et enroule dans la lucarne opposée. Ward ne peut rien faire, 2-0 pour la France (48e).

Les Français se créent quelques occasions mais les Gallois sont solidaires et empêchent le score de s’alourdir. Ces derniers tentent parfois de sortir en contre mais à dix la tâche est compliquée.

Sur un centre de Koundé, Karim Benzema réalise un sublime enchaînement contrôle de la poitrine frappe à la retourne mais son tir s’écrase sur le poteau. Le ballon revient dans les pieds de Dembélé qui n’a plus qu’à le pousser au fond (79e).

A la 83, Benzema reprend un centre de la tête mais Ward s’interpose bien. Il tente ensuite sa chance de loin à la 86e mais sa frappe est trop enlevée et passé au-dessus. L’attaquant du Real n’est pas en réussite même si sa présence dans l’équipe de France s’est avérée très utile.

Au petit trot les Français s’imposent 3-0 face à un Pays de Galles rapidement réduit à dix. Une situation qui n’arrange personne, les deux équipes n’ayant pas vraiment pu se tester. La France affrontera encore la Bulgarie le 8 juin avant de se lancer dans l’Euro. Le Pays de Galles jouera, lui, le 5 juin contre l'Albanie.