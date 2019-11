France - Pays Bas, petite finale mondial U17 : le résumé - Mondial U17 - 17/11/2019 La France a remporté la petite finale de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans dimanche à Brasilia, au Brésil. Elle s'est imposée 3-1 aux dépens des Pays-Bas. La France termine troisième et les Pays-Bas quatrièmes. La finale opposera en soirée le Brésil au Mexique. Après le but de Mohamed Taabouni (15e), en faveur des Oranje, les Français ont riposté par Arnaud Kalimuendo-Muinga. L'attaquant du PSG a frappé à trois reprises (21e, 54e et 62e).