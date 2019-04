Un arbitre colombien appelle le VAR... pourtant inutilisé dans ce championnat

Un arbitre colombien appelle la VAR, pourtant inexistante - © JAVIER GONZALEZ TOLEDO - AFP

Un arbitre fait appel à la VAR alors qu’elle n’est pas utilisée en Colombie - 11/04/2019 Scène cocasse lors de la 14e journée du championnat colombien entre l’Atlético Bucaramanga et l’Independiente Santa Fe ce lundi. Alors que l’équipe locale vient d’égaliser, l’arbitre central annule le but pour une position de hors-jeu avant de revenir sur sa décision et de valider la réalisation. Il indique alors à la formation visiteuse que la VAR a été utilisé afin de confirmer la validité du but. Problème : l’assistance vidéo n’a pas encore été mise en place en Colombie. Une décision qui va donc faire parler... et rire.