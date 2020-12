Stale Solbakken nouvel entraîneur de la Norvège, privée d'Euro

La Fédération norvégienne de football (NFF) a nommé Stale Solbakken nouvel entraîneur de l'équipe nationale. Le coach norvégien de 52 ans remplace le vétéran suédois Lars Lagerback, 72 ans, a annoncé jeudi la NFF.



Solbakken a récemment quitté son poste d'entraîneur du FC Copenhague. Jess Thorup, ex-Genk et La Gantoise, lui a succédé.

Lagerback était en poste depuis février 2017. Bien qu'encore sous contrat jusqu'au Mondial 2022, il n'a pas réussi à qualifier la Norvège pour l'Euro de l'année prochaine après avoir perdu son barrage contre la Serbie (1-2) le 8 octobre.

"Stale est un excellent entraîneur et il connaît très bien le football norvégien", a déclaré le président de la fédération, Terje Svendsen.

Solbakken a avoué être "fier et honoré" et annoncé qu'il s'appuierait sur ce que Lagerback et son adjoint Per Joar Hansen ont réalisé.

Solbakken, ancien milieu de terrain de la Norvège, a joué pour Copenhague en 2000-2001 avant sa retraite. Il a été entraîneur du club danois entre 2006 et 2011, et après des séjours à Cologne en Allemagne et en Angleterre à Wolverhampton, est revenu pour un second mandat dans la capitale danoise en 2013. Avec Solbakken à la tête de l'équipe, Copenhague a remporté huit titres de champion et quatre Coupes du Danemark.