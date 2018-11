Sirigu : "L'Italie absente du Mondial, une frustration, mais une possibilité de rebondir"

L'Italie s'est imposée mardi soir sur le fil (1-0) face aux Etats-Unis lors d'un match amical qui se déroulait à la Luminus Arena de Genk. Matteo Politano a inscrit le but décisif dans le temps additionnel.

"Le public a poussé notre équipe jusqu’à la fin de la partie. On est occupé à construire une équipe déterminée jusqu’au bout et qui veut remporter les matches. Le public aime toujours la formation italienne et je pense que c’est normal. L’objectif actuel, c’est la reconstruction. L’Italie est une sélection ‘historique’, qui fait du bien au football je pense", a expliqué Salvatore Sirigu à notre micro.

Et le portier italien d’ajouter : "L’absence au Mondial 2018, c’était une frustration, mais aussi une possibilité de rebondir avec une nouvelle équipe et un changement générationnel. Le côté émotionnel est très important en Italie, c’est lui qui nous pousse à faire de gros résultats. Ne pas voir l’Italie en Coupe du monde, c’était un peu bizarre pour tout le monde je crois."