Qui sera le Golden Boy 2019 ? Pas un joueur belge

Vingt joueurs ont été nommés au Golden Boy Award, le prix qui récompense le meilleur footballeur de moins de 21 ans en Europe. Le journal sportif italien Tuttosport a dévoilé mardi les vingt noms qui peuvent encore prétendre à la récompense. Ces joueurs doivent être nés au plus tôt en 1999. Le prix sera décerné le 16 décembre.

Le Golden Boy Award est organisé depuis 2003. Un jury international composé de journalistes spécialisés en football choisit le gagnant. La liste des précédents lauréats contient quelques noms prestigieux : Rafael Van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014) ou encore Kylian Mbappé (2017).

L'année dernière, c'est le Néerlandais Matthijs de Ligt, révélé à l'Ajax, qui l'avait emporté. Le joueur passé l'été dernier à la Juventus est à nouveau cité cette année.

Mais le favori cette saison est le Portugais Joao Felix. L'attaquant de 19 ans a été transféré l'été dernier de Benfica à l'Atlético Madrid pour 126 millions d'euros. Il est considéré comme le successeur de son compatriote Cristiano Ronaldo au sein de la Seleçao portugaise.

Le tout jeune joueur de Barcelone Ansu Fati, 16 ans, est également pressenti. Les joueurs Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Jadon Sancho (Borussia Dortmund) et Vinicius Junior (Real Madrid) ont également leurs chances.

Aucun Belge ne figure dans la liste. Précédemment, les Diables Rouges Youri Tielemans, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Zakaria Bakkali, Adnan Januzaj, Divock Origi et Jason Denayer y avaient figuré.

- Les nommés -

Matthijs de Ligt (Juventus), Alphonso Davies (Bayern Münich), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Ansu Fati (Barcelone), Phil Foden (Manchester City), Matteo Guendouzi (Arsenal), Erling Haaland (Salzbourg), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Joao Félix (Atlético Madrid), Dejan Joveljic (Eintracht Francfort), Moise Kean (Everton), Kang-in Lee (Valence), Andriy Lunin (Real Valladolid), Donyell Malen (PSV), Mason Mount (Chelsea), Rodrygo Goes (Real Madrid), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Ferrán Torres (Valence), Vinicius Junior (Real Madrid) et Nicolo Zaniolo (AS Rome).