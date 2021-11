Quadruplé d'un Mbappé XXL, doublé de Benzema : la France dépouille le Kazakhstan et file au Qatar (8-0 !)

France - Kazakhstan : le résumé - Qualifications Coupe du monde 2022 - 13/11/2021 Il ne leur fallait qu'une petite victoire contre le Kazakhstan pour se qualifier pour le Qatar, ils ont brillamment rempli la mission. Grandissimes favoris d'un duel déséquilibré, les Bleus ont atomisé une bien faible équipe kazakhe (8-0). Un succès, plantureux dans les chiffres comme dans la forme, qui porte le sceau de Kylian Mbappé. Intenable, le Parisien a planté un beau triplé personnel en une mi-temps, d'abord en reprenant en un temps un centre de Theo Hernandez, puis en étant servi sur un plateau par Kingsley Coman et finalement en s'élevant plus haut que les défenseurs pour planter un but du crâne. En pleine confiance, Mbappé s'est même offert un peu quadruplé personnel au terme d'un raid en fin de match. Auparavant, Karim Benzema (2x), Antoine Griezmann et Adrien Rabiot avaient également participé au récital en étrillant un adversaire à la dérive. Notons également l'excellente prestation de Kingsley Coman. Positionné dans un rôle inhabituel de piston droit, le Bavarois a profité de la faible opposition pour multiplier les chevauchées vers l'avant et délivrer deux assists.