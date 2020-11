Prix Puskas 2020 : les 11 plus beaux buts de la saison dévoilés

Le gala 'The Best FIFA Football Awards' se tiendra le jeudi 17 décembre à Zurich, en Suisse. La traditionnelle et prestigieuse remise des prix met en avant des joueurs, joueuses, gardiens, gardiennes, etc… mais aussi le plus beau but inscrit durant l’année.

Ce dernier s’appelle le Prix (Ferenc) Puskas, du nom de ce buteur hongrois des années 50 qui a planté, en sélection nationale, 84 buts… en 85 sélections.

Plusieurs critères sont retenus : la beauté de la réalisation, l’importance de la rencontre durant laquelle le but a été inscrit ou le fait que le buteur n’a pas profité de la chance ou d’une erreur de l’équipe adverse par exemple.

8 joueurs et 3 joueuses ont été retenus. Parmi les noms, on retrouve notamment Heung-Min Son (Tottenham), Luis Suarez (FC Barcelone) et André-Pierre Gignac (Tigres).