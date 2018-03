Pogba "ne doit pas apprécier" ce qu'il vit à Manchester United, dit Deschamps

Paul Pogba "ne peut pas être heureux de ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui avec son club. C'est une situation qu'il ne doit pas apprécier", a reconnu le sélectionneur français Didier Deschamps lundi, alors que le milieu des Bleus semble boudé par son entraîneur José Mourinho à Manchester United.

"Sincèrement, je ne sais pas le pourquoi du comment pour le moment. Je n'en ai pas discuté avec Paul, j'en saurai plus certainement. Mais évidemment que c'est une situation qu'il ne doit pas apprécier par rapport à tout ce qu'il a pu faire. D'où ça vient ? Les raisons ? Elles peuvent être multiples et variées", a dit le sélectionneur lundi, en conférence de presse avant les matches amicaux de l'équipe de France contre la Colombie et la Russie (23 et 27 mars).

"Évidemment, il ne peut pas être heureux de ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui avec son club", a enchaîné Deschamps.

Mais ce genre de situation n'est pas "spécifique à Paul. J'ai beaucoup de discussions avec les joueurs à chaque stage pour échanger avec eux, avoir leur ressenti, comprendre aussi. Là il y a une parenthèse, c'est l'équipe nationale avec ces deux matches, les péripéties positives ou négatives de ce week-end ou d'avant, ce n'est plus à l'ordre du jour. Là c'est la concentration sur Colombie et Russie", a-t-il insisté.

Pogba est resté sur le banc lors de la victoire de son équipe contre Brighton samedi en FA Cup (2-0).

Il était déjà sur le banc au coup d'envoi contre Séville en Ligue des champions, mais était entré en fin de match sans parvenir à éviter l'élimination de son équipe en 8e de finale.

Ses relations semblent tendues avec José Mourinho qui l'a utilisé avec parcimonie en février. Il avait eu une conversation animée avec l'entraîneur portugais, sur la ligne de touche, lors de la défaite contre Tottenham fin janvier.