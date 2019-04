Pas de finale de Coupe du Portugal pour Benfica et Mile Svilar

Benfica n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale de la Coupe du Portugal de football. Mercredi, le club lisboète s'est incliné sur le terrain de son rival du Sporting (1-0). Mile Svilar était, pour la première fois depuis deux mois, titulaire entre les perches de Benfica.

Svilar, 19 ans, n'avait plus joué depuis début février et l'aller remporté par Benfica (2-1) à domicile. Outre les duels de Coupe, l'ancien portier du Sporting d'Anderlecht a aussi disputé les rencontres de Coupe de la Ligue cette saison, où Benfica a vu sa course s'arrêter en demies, battu par Porto. En effet, l'entraîneur Bruno Lage lui préfère le Grec Odisseas Vlachodimos pour les matches de championnat et européens.

En finale de Coupe, le Sporting défiera le FC Porto de Sérgio Conceição, qui a pu se contenter d'un partage (1-1) à Braga après sa large victoire (3-0) à l'aller.

Malgré tout, Benfica est toujours en lice pour le titre national et actif en Europa League. Après 27 journées, le club de Svilar est à égalité avec le FC Porto en tête (66 pts). Sur la scène européenne, Benfica affrontera l'Eintracht Francfort en quarts de finale.