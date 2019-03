Pas d'Agüero, pas d'Higuain, pas d'Icardi... Mais bien Matias Suarez en équipe nationale argentine !

Le quintuple Ballon d'Or Lionel Messi, à son meilleur niveau avec Barcelone, fera son retour dans 15 jours en équipe d'Argentine dans le cadre de la préparation de la Copa America qui se disputera au Brésil en juin.

Son retour était attendu et a été confirmé jeudi lors de l'annonce de la liste des joueurs appelés pour deux matches amicaux, contre le Venezuela, le 22 mars à Madrid, et le Maroc, le 26 à Tanger.

"Leo est convoqué, et ensuite nous verrons s'il joue un match ou deux, ou aucun. Je ne sais pas. Cette décision, je la prendrai moi", a assuré le nouveau sélectionneur argentin, Lionel Scaloni.

Angel Di Maria (PSG), autre cadre qui n'avait pas joué depuis le Mondial, fait également son retour en sélection. Le milieu parisien Leandro Paredes fait aussi partie du groupe.

En revanche, Sergio Agüero, étincelant avec Manchester City, ne figure pas dans la liste. "Ma relation avec lui est parfaite. Il joue bien en ce moment", a déclaré à son sujet Lionel Scaloni, sans pour autant justifier son choix.

Ni Gonzalo Higuain, transféré à Chelsea lors du dernier mercato, ni Mauro Icardi, en délicatesse à l'Inter de Milan, n'ont été convoqués.

En attaque, le sélectionneur, qui a pris ses fonctions après le renvoi de Jorge Sampaoli pour Mondial décevant, a préféré deux joueurs évoluant en Argentine : Dario Benedetto (Boca Juniors) et l'ancien Anderlechtois Matias Suarez (River Plate).

Après huit saisons passées en Belgique et une carrière freinée par de nombreuses blessures, Matias Suarez avait quitté Anderlecht en juillet 2016 pour rejoindre Belgrano, en Argentine. Cet hiver, il a quitté son club formateur pour la mythique formation de River Plate, où il a inscrit trois buts en l'espace de six rencontres. Et à trente ans, le voilà international argentin !