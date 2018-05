Officiel: Roberto Mancini est le nouveau sélectionneur de l'Italie

Roberto Mancini est le nouveau sélectionneur de l'Italie, a officialisé lundi soir la fédération italienne (FIGC). L'entraîneur de 53 ans, qui sera officiellement présenté mardi midi, succède à Gian Piero Ventura, licencié en novembre après la non-qualification de la Squadra Azzurra au Mondial, une première depuis 1958.

En tant que joueur, Mancini a débuté sa carrière à Bologne avant de passer quinze saisons à la Sampdoria, où il a remporté le seul championnat de l'histoire du club (1991) et atteint la finale de la Coupe des Champions 1992, perdue contre le FC Barcelone. De 1997 à 2001, il a joué à la Lazio de Rome. Il y a remporté un 'Scudetto' (2000), deux Coupes d'Italie (1998 et 2000) et la dernière Coupe des vainqueurs de coupe de l'histoire, en 1999. Il a raccroché ses crampons en 2001 après un bref passage à Leicester (5 matchs). Mancini totalise 36 apparitions et 4 buts en équipe nationale.

Comme entraîneur, Mancini a dirigé la Fiorentina (mars 2001-janvier 2002), la Lazio (2002-2004), l'Inter Milan (2004-2008), Manchester City (décembre 2009-2013), Galatasaray (septembre 2013-juin 2014), à nouveau l'Inter Milan (novembre 2014-août 2016) et le Zenit Saint-Péterbsourg, qu'il a entraîné durant la saison 2017-2018.

Son palmarès comprend trois championnats d'Italie (dont un sur tapis vert après la disqualification de la Juventus en 2006), un championnat d'Angleterre avec Manchester City (2012), quatre Coupes d'Italie (2001 avec la Fiorentina, 2004 avec la Lazio, 2005 et 2006 avec l'Inter) et une Coupe de Turquie avec Galatasaray (2014).

Mancini aura la lourde tâche de relancer l'Italie après le choc de la non-qualification au Mondial 2018. Il débutera le 28 mai contre l'Arabie Saoudite à Saint-Gall, en Suisse. Viendront ensuite deux autres amicaux, le 1er juin contre la France à Nice et le 4 juin contre les Pays-Bas à Turin.

L'Italie recevra la Pologne le 7 septembre à Bologne en ouverture de la Ligue des Nations, dans le groupe 3. Trois jours plus tard, les Azzurri se rendront au Portugal.