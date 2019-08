Neymar convoqué par Tite en vue des rencontres amicales contre la Colombie et le Pérou

Neymar figure dans la liste de 23 joueurs convoqués vendredi par le sélectionneur du Brésil Tite en vue des matchs amicaux de l'équipe nationale brésilienne de football face à la Colombie, le 7 septembre, et au Pérou, le 11 septembre.

Le joueur le plus cher de l'histoire avait dû déclarer forfait juste avant la dernière Copa América avec le Brésil en raison d'une blessure.

Il n'a toujours pas rejoué depuis avec son club, le Paris Saint-Germain, où son avenir est plus qu'incertain.

Par rapport à la sélection qui a remporté la Copa América, les gardiens Alisson Becker (Liverpool/Ang) et Cassio (Corinthians/Bré), les défenseurs Miranda (Jiangsu Suning/Chn) et Filipe Luis (Flamengo/Bré), les milieux de terrain Willian (Chelsea/Ang) et Fernandinho (Manchester City/Ang) et les attaquants Gabriel Jesus (Manchester City/Ang) et Everton (Grêmio/Bré) ont disparu pour diverses raisons.

La sélection:

Gardiens: Ederson (Manchester City/Ang), Weverton (Palmeiras/Bré), Ivan (Ponte Preta/Bré)

Défenseurs: Dani Alves (Sao Paulo/Bré), Fagner (Corinthians/Bré), Alex Sandro (Juventus/Ita), Jorge (Santos/Bré), Marquinhos (PSG/Fra), Thiago Silva (PSG/Fra), Eder Militao (Real Madrid/Spa), Samir (Udinese/Ita)

Milieux de terrain: Casemiro (Real Madrid/Spa), Arthur (FC Barcelone/Esp), Allan (Naples/Ita), Fabinho (Liverpool/Ang), Lucas Paqueta (AC Milan/Ita), Philippe Coutinho (FC Barcelone/Esp)

Attaquants: Bruno Henrique (Flamengo/Bré), David Neres (Ajax/P-B), Roberto Firmino (Liverpool/Ang), Neymar Jr (PSG/Fra), Richarlison (Everton/Ang), Vinicius Jr (Real Madrid/Esp)