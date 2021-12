Mount 2e, Moreno 5e, Foden 4e : les votes les plus insolites du Ballon d’Or 2021

Ce samedi, France Football a dévoilé les votes des 170 journalistes qui ont composé le jury du Ballon d’Or 2021. Si Lionel Messi a soulevé son septième trophée, avec 613 points contre 580 pour son dauphin Robert Lewandowski, certains jurés se sont fait plaisir et ont voté d’une manière assez… originale.

À commencer par Passang Norbu (Bhoutan), seul journaliste ayant voté pour… Phil Foden (en 4e position), le coéquipier de Kevin De Bruyne à Manchester City. Certes talentueux, il est sans doute un peu trop tôt pour voir le jeune anglais remporter ce trophée. Foden a d’ailleurs terminé à la 25e place au classement du Ballon d’Or.

Autre vote pour le moins original, celui du journaliste japonais Shuichi Tamura qui a placé le joueur de Villarreal Gerard Moreno (26e au final) dans son top 5. Si l’Espagnol a réalisé une grande saison 2020-2021, remportant l’Europa League avec le sous-marin jaune et marquant de nombreux buts, d’autres grands noms du football mondial auraient certainement mérité de faire partie du top 5.

Les joueurs anglais ont visiblement la cote. Outre Foden, Harry Kane, Raheem Sterling et Mason Mount ont été plébiscités par de nombreux journalistes. Le buteur des Spurs a reçu des votes de la Hongrie et du Mozambique (4e). L’Erythrée (5e) et surtout le Lichtenstein et le Salvador (2e !) ont voté pour le Cityzen alors que l’Ouzbékistan a placé Mount en deuxième position.

Le journaliste togolais Mathias Ayena a fait plus fort puisqu’il a placé Mount (3e) et Sterling (5e) dans son top 5.

On note également que les journalistes d’Albanie (5e), de l’Argentine (5e) et de Turkménistan (5e) ont peut-être confondu le trophée Raymond Kopa, récompensant le meilleur jeune joueur de football de moins de 21 ans de l’année écoulée, et le Ballon d’Or… Ces derniers ayant voté pour Pedri. Ne soyons pas trop mauvaise langue, le jeune milieu du Barça a été un pilier de l’Espagne à l’Euro 2020 et devrait certainement être un candidat sérieux au trophée dans le futur.

Enfin, petites dédicaces au Guatemala qui a accordé des points à Lautaro Martinez (4e) et Nicolo Barella (5e), à Malte qui a également fait plaisir à l’Argentin Martinez, au Népal qui a voté pour le roc Ruben Dias (5e) et au Niger avec son vote pour Riyad Mahrez (5e).