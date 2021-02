Mondial des clubs : Lewandowski guide le Bayern, vainqueur d'Al Ahly, vers la finale

Lewandowski plante un doublé et propulse le Bayern en finale - Coupe du Monde des Clubs -... Le Bayern Munich s'est qualifié pour la finale de la Coupe du monde des clubs en battant les Egyptiens d'Al-Ahly, champions d'Afrique, 0-2 dans la seconde demi-finale lundi au Stade Ahmad ben Ali, à Al Rayyan au Qatar.L'Allemand Robert Lewandowski a inscrit les deux buts de la rencontre à la 17e minute et à la 86e minute. En finale, le Bayern, champion d'Europe, affrontera jeudi au Stade de la Cité de l'éducation d'Al Rayyan le club mexicain de Tigres UANL. Le club champion de la zone CONCACAF (Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes) a décroché son billet pour la finale en battant 0-1 les Brésiliens de Palmeiras, vainqueur de la Copa Libertadores, dimanche. Tigres est ainsi devenu ainsi le premier club de la CONCACAF à se hisser en finale du Mondial des clubs, remporté par Liverpool l'année dernière. Les Mexicains tenteront de briser l'hégémonie européenne. Corithians, en 2012, a été le dernier club non-européen à remporter le titre. Al-Ahly et Palmeiras s'affronteront jeudi dans le match pour la 3e place.