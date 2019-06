Messi pas sûr de participer au prochain Mondial

Résumé du Match : France - Argentine - Russie 2018 - 8ème de finale - 30/06/2018 La France est devenue la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale du Mondial. Les Bleus ont maîtrisé l’Argentine 4-3 malgré une transition difficile entre la première et la deuxième période et quelques frissons dans les arrêts de jeu de la rencontre. Un penalty de Griezmann (13e), une superbe demi-volée de Pavard (57e) et un doublé de Mbappé (64e et 68e) ont permis aux hommes de Didier Deschamps d’émerger et d’obtenir une victoire méritée.