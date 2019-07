Messi, indétrônable perdant de l'équipe d'Argentine

Nouveau coup dur pour Lionel Messi mardi soir. C’est presque sans surprise que l’Argentine a été éliminée de la Copa America face à son grand rival brésilien (0-2). Cette défaite éloigne une nouvelle fois l’Argentin de son rêve de mener son équipe jusqu’au trophée. Mais Messi est loin de laisser tomber.

Des échecs à la pelle On ne les compte plus les défaites de l’Argentin en équipe nationale. Depuis mardi soir, il peut en ajouter une à son tableau. Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni semble tout de même positif sur l'efficacité de son équipe, affirmant qu’elle avait fait un “grand match” et réalisé une meilleure performance que l’équipe adverse. L’Argentine a eu plusieurs occasions dont deux tirs sur poteaux mais le constat est sans appel. Grâce aux buts de Jesus et Firmino, les Brésiliens se sont qualifiés pour la finale de la Copa America. Après un énième échec, peut-on encore se reposer sur l’attaquant argentin ? Ce serait sans compter sur son increvable motivation à monter l’équipe sur la première marche du podium. Il promet déjà de “continuer à aider” l’équipe nationale malgré ses multiples annonces laissant présager qu’il ne porterait plus le maillot. Le capitaine argentin sera au rendez-vous de la prochaine compétition sud-américaine de 2020, organisée par l'Argentine et la Colombie. Le pays pousse un soupir de soulagement. Pour les supporters, la retraite de Lionel Messi serait signe d’une probable hécatombe pour l’équipe d’Argentine qui mise beaucoup sur lui. La star du FC Barcelone a donc pu les rassurer : "Si je dois continuer à aider d'une façon ou d'une autre, je le ferai. Je me sens bien dans ce groupe".

Messi est-il maudit ? Revenons un peu sur cette malédiction qui semble s’abattre sur Lionel Messi. Depuis 2005, le quintuple ballon d’or a joué neuf tournois dont quatre finales avec la sélection de l’équipe nationale. Après deux défaites en finale en 2004 et 2007, l’Argentine perd à nouveaux aux portes de la victoire aux tirs au but face au Chili, deux années de suite (2015 et 2016). A ce moment-là, Messi veut déjà raccrocher le maillot aux vestiaires, mais se ravise. Ensuite, arrive le Mondial 2018 et une rapide élimination en huitième de finale par les futurs champions du monde. Encore raté pour le joueur argentin et son équipe. Et pourtant, tout semble lui réussir en dehors de son pays natal. Il est élu meilleur buteur de l’histoire de la Liga et de la Ligue des Champions en 2014-2015, gagne cinq fois le Ballon d’Or et remporte 33 trophées avec le FC Barcelone, dont neuf titres en Liga, quatre titres en Ligue des Champions et six Copas del Rey. L’attaquant détient aussi le record du plus grand nombre de buts marqués en Liga (392) et dans sa carrière (650). Le joueur de 32 ans ne compte pas claquer la porte sans ramener une coupe au bercail.

Dans l’ombre d’El Diego Voilà 26 ans que l’Argentine n’a plus rien gagné. Elle est loin, l’époque où Batistuta marquait les buts de la victoire contre le Mexique au Mondial de 1993, le dernier trophée remporté par l’Argentine. Cette année-là, le petit Messi venait d’avoir six ans. Aujourd’hui, il est le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Argentine, marquant au moins un but tous les deux matches. Mais lors des rencontres de la dernière Copa America au Brésil, ces chiffres s'effondraient à un seul but en cinq rencontres, sur penalty contre le Paraguay. Autant dire que Messi n’a pas su donner le meilleur de lui-même. Nouvelle déception et retour à la case départ. On se rappelle aussi la victoire de l’Argentine au Mondial 1986, que l’on ne doit pratiquement qu’à Diego Maradona. L’amalgame est vite fait entre les deux joueurs, de véritables stars nationales. Maradona et Messi ne cessent d’être comparés en raison de leur style de jeu très similaire, souvent au détriment du second. Car Lionel n’est que l’ombre de son prédécesseur même si les parcours de ces deux numéros dix a quelques points communs. D’abord le club de Barcelone, où Maradonna n'est resté que deux saisons. Messi, quant à lui, est la star du club où il brille depuis ses treize ans. En comparant leur palmarès respectif, Messi est un cran au-dessus de son aîné avec un meilleur ratio de but par match sous le maillot blaugrana et un record de titres supérieur à son compatriote. La comparaison est sans fin entre ces deux joueurs argentins, dont les supporters ne semblent retenir que ce qui les fait rêver, une victoire de l’Albiceleste. L’Argentine d’après Maradona attendait son nouveau Messie en la personne de Lionel. Mais la Pulga a encore du chemin à parcourir pour pouvoir prétendre à ce poste de devin pour enfin passer de l’ombre à la lumière aux yeux des supporters. Ce que l’Argentin ne doit en tout cas plus prouver au vu de sa carrière, c’est qu’il est sans conteste un des meilleurs joueurs du monde.

