Messi cite Hazard parmi les 5 meilleurs joueurs au monde

Un Messi en colère sur les médias argentins

Lors de cette longue interview, la Pulga en a également profité pour régler ses comptes avec la presse argentine : "Ma famille et mes amis me disaient de ne pas y retourner (avec la sélection argentine). Mon fils m’a demandé ‘pourquoi ils te tuent en argentine ?’. Mais ce n’est pas grave, je sais que la majorité des gens m’aime, et ceux qui ne m’aiment pas vont devoir me supporter encore un petit peu".

Il reproche notamment à certains médias de raconter des mensonges sur lui : "il est devenu habituel de dire des mensonges sur moi. Ça ne me surprend plus. Des mensonges, des choses inventées. Ça m’énerve parce que les gens croient à tout ça."

Parmi ces mensonges : le fait qu’il influence les décisions de ses entraîneurs : "Le Kun (Aguero) l’a déjà dit plusieurs fois ‘je suis très ami avec Leo et je suis remplaçant’. Si j’avais autant de pouvoir qu’ils le prétendent, Aguero serait titulaire", conclut le quintuple Ballon d'Or.